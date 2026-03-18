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永豐金控股東會紀念品出爐 kippis品牌高級毛毯

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金（2890）2026年股東會將於5月26日舉行，本次的股東會紀念品「永豐幸福毯」，以溫暖陪伴、永續共好為概念，象徵「保溫暖、祝豐賺」，也藉由「毯」與台語「賺」的巧妙同音，傳遞美好的祝福，期盼在股東的日常生活中，都能感受到支持與陪伴。

永豐金控股東會將於5月26日舉行，最後過戶日為 3月27日，若欲參與股東會並領取紀念品，最後買進日為 3月25日。持有1,000股以上的股東，可於4月24日起依開會通知書上之徵求人或代為處理徵求事務地點領取。零股股東除親自出席股東會或以電子方式行使表決權者方可領取外，永豐金控將不予發放紀念品。

永豐金控表示，集團長期致力於推動永續理念走進大眾生活，今年特別選用北歐品牌 kippis的簡約理念打造「永豐幸福毯」。毛毯以俐落線條堆疊寓意穩健累積與財富成長，四個角落的永豐標誌則象徵在金融、投資、生活與永續四大面向持續守護股東。永豐期望透過這份兼具質感與實用性的生活物件，讓股東一年四季都能感受溫暖陪伴，共同實踐“ Together, a better life. ”，並回饋每一位長期支持永豐的股東。

毛毯 股東會紀念品 永豐金

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