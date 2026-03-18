櫃買：避險需求升溫 黃金交易人次大增逾30倍

國際地緣政治風險升溫，帶動市場避險需求大增，櫃買中心統計顯示，今年以來黃金現貨日均成交值較去年同期成長逾8倍；交易人次也大增逾30倍，顯示資金明顯轉向防禦型資產。

櫃買中心今天舉行例行記者會。櫃買中心主管表示，黃金現貨市場方面，目前櫃買中心掛牌交易商品包括「台銀金」與「一銀金」，受地緣政治衝突以及市場波動影響，黃金具備避險資產特性，甚至比石油還具穩健長期價值，使目前黃金市場處於高檔。

櫃買中心統計，今年以來截至3月17日，期間黃金日均成交值達新台幣1.28億元，較去年同期約1356.9萬元，成長849%；每台錢成交均價約為1.9萬元，也高於去年同期1.12萬元，成長69%，顯示價格與交易量同步上揚。

黃金交易人次方面，今年以來截至3月17日，總交易人次3萬5172人，相較去年同期1098人，成長3103%。

債券ETF方面，櫃買中心統計，截至今年3月16日為止，上櫃債券ETF共計96檔，總資產規模達2兆9581.63億元；已取得申報生效函或申請核准函，但尚未申請上櫃掛牌的債券ETF案件計有5件，將於今年3月及4月陸續上櫃掛牌，其中3月將有3檔債券ETF，4月則為2檔傘型基金，1檔股票、1檔債券，預估今年上半年可望達100檔債券ETF。

櫃買中心表示，持續拓展主、被動式債券ETF及多資產ETF發展；其中針對主動式債券ETF，櫃買中心於今年新增流動量提供者獎項，透過補貼造市商交易成本，以提升市場參與意願，進而活絡主動式債券ETF交易動能。

至於被動式債券ETF方面，櫃買中心持續鼓勵業者發行具創新性及市場區隔特色被動式ETF，以促進產品多元化發展。