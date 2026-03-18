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不確定性常態化 勤業眾信：保險業應以 AI治理與資安韌性推科技現代化

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所18日發布《2026全球保險產業趨勢展望》報告，內容指出，受市場競爭升溫、經銷通路角色模糊化，以及關稅與準備金調整等壓力影響，全球保險業成長動能將放緩。勤業眾信保險產業負責人林旺生資深會計師指出，保險業者面對市場不確定性常態化，除追求獲利成長，更必須同時以可落地、可規模化的科技應用，結合資料與流程優化，以提升風險識別、營運效率與服務韌性。

報告也指出，在保費成長降溫下，業者更需要提升投資效率來支撐獲利，對於台灣保險業者來說，外幣部位風險管理的重要性持續上升。市場預期匯率會計新制上路後將降低避險成本，但也可能伴隨避險比率與外匯風險曝險比率下降的結構性變化。另一方面，在高雄亞資中心專區政策推動下，加上保險業投入公共建設持續增加，亦提升台灣保險業海外資金回流誘因，同時，保險業也需將匯率避險、資金來源與擔保品波動納入整體風控，確保服務擴張在可控風險下推進。

保險業的人才現代化已成結構性挑戰：資深人力退出、新進與中階需持續精進AI應用與決策能力。關鍵在建立可落地的能力框架，讓 AI 提升決策與服務一致性，並持續根據客戶需求，推展最佳化通路。

然而，將AI深度導入日常作業與通路服務，關鍵在於「取得客戶信任」。面對勒索軟體、資料外洩、業務中斷與生成式 AI 助長詐騙風險，報告建議以「AI 治理＋資安韌性」雙軸推進：建立可追溯、可查核的 AI 內控框架，並以監控—應變—備援—復原的閉環強化韌性，結合第三人防詐機制，讓營運在提效同時仍可被稽核、也提升抗風險的能力。

勤業眾信管理顧問資深執行副總經理黃志豪表示，核心系統現代化仍是保險公司重點，但在 AI 快速演進下，保險業者對「一次性全面汰換」更趨審慎。國際趨勢轉向「分階段、可擴充」：先將核保、理賠、客戶資料等做成可獨立升級的模組；關鍵在建立彈性架構，才能同時支撐當前營運並接住 AI 導入。

勤業眾信管理顧問執行副總經理林昱伶也指出，部分海外壽險業者已開始運用 GPU 加速精算模型與情境分析，但台灣業者在評估導入時，仍須同步整合資料口徑與模型治理，避免「跑得快」卻「管不住」。

國際趨勢已相當明確，保險業不再以規模為唯一指標，而是以穩健經營為核心。獲利品質、資本效率與風險治理成為決勝點。面對新制度與不確定性常態化，轉型必須可落地、可擴充。以分階段現代化優先強化核保、理賠與資料底座，同時以「AI 治理＋資安韌性」將控管前置到流程與供應鏈，建立可追溯、可查核的管理閉環。當效率、合規與信任同步到位，跨境配置與資金運用才能在可控風險下穩健推進，拉開競爭差距。

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