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銀行匯款手續費每筆15元 暫時調降無望

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
銀行匯款手續費每筆15元，暫時調降無望。 圖／本報資料照片
銀行匯款手續費每筆15元，暫時調降無望。 圖／本報資料照片

民眾到銀行匯款，每筆手續費15元，是否可能調降？金管會先前已針對銀行業者進行調查，基於銀行業者回饋的三個重點，手續費每筆應會維持現狀，不會更低。

銀行局先前調查的結果，上述業者回饋主要有三大重點，包括： 1、物價上漲，但銀行這十幾年來對手續費都沒有調整；2、銀行運作也有基本的成本要負擔；3、小額匯款現在很多都已零手續費，例如像薪轉戶的匯款經常都能免費。

另外，對於「無卡提款」成為詐騙防堵的漏洞，用手機取得無卡提款的密碼，車手不需要提款卡之後，提款速度更快，對於這種新興詐騙手段，金管會主委彭金隆今日在立法院財委會被到問到相關問題時回應，現在無卡提款每日以2萬或3萬為上限，對於無卡提款造成詐騙漏洞的問題，已請銀行公會在研議，也會在二周內提報財委會。

銀行局長童政彰指出，歹徒以無卡提款來詐騙，只要騙到序號和密碼，就可領錢，因此，若民眾把序號交給詐團，和把提款卡交給詐團是一樣的，現在已請銀行公會研議改善歹徒用無卡提款快速取得詐款的問題，方向會加強宣導，因為無卡提款的上限，每日僅有2萬、3萬元，不太可能再繼續降低。

對於移工匯兌，越南籍找地下匯兌，外勞賺100元，大概80至90元匯到泰、菲、印，但越南籍特別低，僅有60多，了解原因之後，發現越南較不好匯，是因為當地匯款規定很硬，匯兌困難，甚至台商為把錢匯回來，願意匯兌讓利，這也導致外勞也轉往地下匯兌居多，銀行局已請5家小額匯兌公司能加強宣導。

金管會 彭金隆 銀行

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