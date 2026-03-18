三亮點吸睛 統一投信六場免費投資講座報名開跑

統一投信再度重磅出擊，即將推出統一台股升級50主動式ETF（00403A）。在全球資金流向重組、產業競爭力持續強化之際，台股的下一波成長動能備受矚目，統一投信將於4月7日~4月21日巡迴六個縣市（高雄、台南、台中、新竹、台北及新北），特別舉辦「迎台股新局･投資全面升級」講座，協助投資人升級投資視野與策略。講座為免費參與，現正熱烈報名中，投資人可自由報名欲參加的場次。

這次講座將由統一投顧首席經濟學家呂政道、統一台股升級50主動式ETF經理人張哲瑋同台剖析，從趨勢洞察到升級投資策略，帶領投資人翻新投資大腦、主動布局台股新機會。並由知名主持人詹璇依與葉芷娟擔綱主持，串聯專家觀點與市場議題，為講座增添專業深度與現場張力。

同時，這次講座涵蓋三大亮點，第一、統一投顧首席經濟學家呂政道將從總體經濟與產業趨勢出發，深入解析總經脈動與台股優勢，協助投資人掌握產業輪動機會；第二、00403A基金經理人張哲瑋將提出升級投資策略，說明如何跳脫傳統市值思維，主動布局、掌握台股精華動能，打造超越市值的「升級50」投資組合；第三、壓軸安排重量級專家焦點對談，針對投資人最關心的問題進行深度交流，拆解台股趨勢，提供兼具策略高度與實戰觀點的建議。講座席次有限，有意參加的投資人可至統一投信官網報名（https://pse.is/8p537v）。

繼叫好又叫座的統一台股增長主動式ETF（00981A）、統一全球創新主動式ETF（00988A）之後，統一投信最新力作00403A，將結合市值投資概念和主動選股策略，預計4/22~4/24募集繳款，發行價每股新台幣10元，採季配息機制，保管銀行為彰化銀行。