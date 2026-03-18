壽險業避險部位史上最大減碼！台幣支撐鬆動 貶值壓力浮現

台灣壽險業在金管會監管規則調整後，迅速啟動歷來最大規模的避險部位調降。過去匯率波動須即時反映在損益表上，新制上路後允許分期認列匯兌影響，短期避險需求明顯下降。

彭博彙整數據顯示，國內前六大壽險公司今年前兩個月已合計將避險工具部位金額大砍一半，創2013年有紀錄以來同期最大減幅。證交所雖未揭露相關遠期合約對應的資產類別，但分析師普遍認為，主要與貨幣部位相關，而非股票或債券。

避險部位下降，等同削弱新台幣的一股支撐力道，可能是台幣今年以來貶值逾1%的原因之一，同時也帶動台幣無本金交割遠期外匯（NDF）由折價轉為溢價，為2019年以來較少見的情況。不過，更關鍵的因素仍是美元再度走強。

澳新銀行駐新加坡亞洲研究主管Khoon Goh指出，一旦壽險業避險比重降至新的均衡水準，市場動能可能回溫，但難以回到過去規模；這也意味台幣走勢將更容易受到外資在台股資金流向的影響。

依配套規定，因降低避險而省下的成本，必須長期提列於權益項下的特別盈餘公積，用以吸收未來風險並強化資本結構。

個別公司方面，國泰人壽遠期部位縮減幅度最大，前兩個月合計減少78%；富邦人壽與凱基人壽降幅均逾50%；南山人壽則僅小幅下調8.8%。

富國銀行駐新加坡亞太宏觀策略主管Chidu Narayanan表示，儘管目前避險比率已低於過去水準，但需求回升風險仍在；壽險業者可能會等到美元進一步走強，或美元兌台幣出現觸頂訊號後，才會重新提高避險比重。

回顧過往，市場一度認為壽險避險操作是推升台幣在2025年5月單月大漲7%的因素之一。不過當時主要動能來自出口商強烈的升值預期，引發恐慌性買盤，推升匯價，也使壽險業陷入兩難：不是承擔約7,000億美元海外資產的匯率風險，就是高成本進行避險。

金管會去年12月核准保險會計制度改革，目的在避免重演2025年5月的市場波動，新制已於今年1月上路。