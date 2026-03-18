演唱會經濟發燒 帶動住宿餐飲消費成長逾2成

聯合信用卡中心今日以大巨蛋演唱會提出對於演唱會經濟的分析報告。從產業帶動效果來看，研究結果顯示演唱會對住宿與餐飲業的表現最為明顯，與前一年同期未舉辦演唱會期間相比，國外旅客在演唱會期間於住宿與餐飲業的消費金額皆成長近20%以上，其中餐飲業成長率達21.73%，國內旅客的餐飲消費也成長10.58%。

聯卡中心總經理呂蕙容指出，從消費數據可以看出，海外粉絲來台參與演唱會時，通常會搭配住宿與餐飲等多元消費，顯示演唱會活動能有效延長旅客停留時間，進而帶動觀光產業的實質收益。

近年來大型演唱會娛樂活動已成為帶動城市觀光與消費的重要動能，聯卡中心指出，可容納4萬人的台北大巨蛋啟用後，台北市已具備大型室內場館，可供發展具有規模的「演唱會經濟」。2025年11月首場南韓天團Super Junior於台北大巨蛋舉辦演唱會，聯卡中心運用信用卡大數據平台資料，分析演唱會期間的消費行為，完成大巨蛋大型演唱會對城市觀光與消費態樣影響的案例研析報告。

在粉絲族群結構方面，女性觀眾占比高達72.93%，為主要客群，年齡層則以40歲以下族群為主，占比達77.83%，其中30歲以下族群占41.34%，30-40歲占36.49%，此族群同時也是百貨、餐飲與娛樂消費的重要客層，對商業活動具高度帶動效果。從演唱會旅客來源來看，本次演唱會以國內旅客為主，占比超過92%，海外旅客雖只占7.25%，但相較於過去國內其他城市舉辦演唱會的經驗，此次海外粉絲比例明顯較高。

聯卡中心農董事長桂先農表示，聯卡中心掌握信用卡大數據，已建置信用卡大數據平台，對信用卡大數據進行分析，並透過視覺化動態儀表板的功能，對不同面向提供不同維度的分析，除可提供信用卡業務機構即時掌握消費趨勢外，亦可針對區域經濟發展、民生消費等議題進行分析。

分析結果顯示，國內旅客中，台北市居民僅占約15%，近85%來自外縣市，其中新北市占22.88%為最大客源，其次為高雄市、台中市與桃園市等六都城市，顯示大型演唱會已成功吸引大量外地旅客北上參加，具備帶動跨縣市人流與流動移動的效果。

在海外市場方面，香港旅客為最大客源，占前十大國外旅客55.73%，遠高於其他國家，其次為新加坡、日本與馬來西亞等亞洲市場。顯示台北市憑藉便利的國際航班與成熟的城市機能，逐漸成為亞洲粉絲願意「專程飛來」的演唱會城市。進一步比較演唱會期間與一般期間的消費表現，香港旅客在一般期間的消費占比即已超過四成，演唱會期間更提升至45%以上，高於其他國家旅客的消費表現。新加坡、日本及美國旅客在演唱會期間的消費也明顯成長，顯示大型國際演唱會具備吸引其他長程與區域國際旅客來台消費潛力，為發展「演唱會＋城市觀光」奠定基礎。

再從產業帶動效果來看，演唱會對住宿與餐飲業的表現最為明顯，與前一年同期未舉辦演唱會期間相比，國外旅客在演唱會期間於住宿與餐飲業的消費金額皆成長將近20%以上，其中餐飲業成長率達21.73%，國內旅客的餐飲消費也成長 10.58%。

進一步觀察消費結構，可以發現演唱會經濟存在高端消費動能，國內旅客中，北部居民住宿平均消費最高，但消費高度集中於少數高額客群，中南部旅客的消費結構則較為平均；國外旅客方面，美國旅客住宿平均消費最高，高端住宿客群相當明顯，餐飲消費則以中國、澳門與香港旅客金額較高，顯示部分海外市場具有強勁的高端消費潛力。

在國外旅客的消費分布方面，信義區仍是主要高端消費核心，在高基期下仍成長 31.5%，南港區則出現82.6%的顯著成長，顯示場館周邊對國外旅客單店產值具有明顯放大效果，形成活動導向型成長核心。此外，松山、士林與內湖等行政區也出現雙位數成長，代表演唱會帶動的消費動能逐步向周邊區域擴散。

若觀察國內旅客在區域消費表現，演唱會帶動的消費效應並未侷限於核心商圈，而是逐漸擴散至台北各行政區，以住宿與餐飲業的單店消費產值來看，南港區成長最為顯著，較前一年同期大幅成長127.8%，顯示場館周邊商圈動能被明顯放大，內湖區在原本高基期下仍成長35.8%，展現穩定的消費承接能力，信義區、中山區與萬華區等商圈亦維持穩定成長，顯示演唱會人潮對城市商業具有外溢效果。