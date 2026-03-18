台北大巨蛋演唱會經濟調查 香港粉絲刷卡消費占比最高

近年來，大型演唱會娛樂活動已成為帶動城市觀光與消費的重要動能，隨著台北大巨蛋啟用後，因可容納4萬人，也帶動「演唱會經濟」。聯合信用卡處理中心（以下簡稱聯卡中心）18日發布大數據分析報告，其中，國外旅客當中以香港旅客為最大客源，占前十大國外旅客已超過5成，且香港旅客在演唱會期間的消費金額占比也達到45%以上，明顯高於其他國家旅客的消費表現。

聯卡中心透過信用卡大數據平台資料，針對2025年韓國天團Super Junior在台北大巨蛋舉辦演唱會期間的信用卡消費行為進行分析，完成台北大巨蛋大型演唱會對城市觀光與消費態樣影響的研析報告。

大型演唱會帶動跨縣市人流移動效果

首先從演唱會旅客來源來看，2025年在台北大巨蛋舉辦的Super Junior演唱會，主要以國內旅客為主，占比超過92%，海外旅客雖只占7.25%，但相較於過去國內其他城市舉辦演唱會的經驗，本次演唱會海外粉絲比例明顯較高。國內旅客中，台北市居民僅占約15%，近85%來自外縣市，其中，新北市占22.88%為最多，其次為高雄市、台中市與桃園市等六都城市。顯示大型演唱會已成功吸引大量外地旅客北上參加，帶動跨縣市人流與流動移動的效果。

進一步分析購買演唱會門票的國內旅客性別與年齡層分布，其中，女性觀眾占比高達72.93%，年齡層則以40歲以下族群為主，占比達77.83%，其中30歲以下族群占41.34%，30至40歲占36.49%，此族群同時也是百貨、餐飲與娛樂消費的重要客層，對商業活動具高度帶動效果。

香港旅客占比超過5成 是台北演唱會關鍵的海外市場

另外，演唱會前十大國外旅客的國家分布，又以香港旅客為最大客源，占前十大國外旅客55.73%，遠高於其他國家，其次是新加坡旅客占比9.34%、日本旅客占比9.25%、馬來西亞4.49%。

再從產業帶動效果來看，演唱會對住宿與餐飲業的表現最為明顯，與前一年同期未舉辦演唱會期間相比，國外旅客在演唱會期間於住宿與餐飲業的消費金額皆成長將近20%以上，其中，餐飲業成長率達21.73%，國內旅客的餐飲消費也成長11.87%。

聯卡中心呂蕙容總經理指出，從消費數據可以看出，海外粉絲來台參與演唱會時，通常會搭配住宿與餐飲等多元消費，顯示演唱會活動能有效延長旅客停留時間，進而帶動觀光產業的實質收益。

進一步觀察消費結構，可以發現演唱會經濟存在高端消費動能，國內旅客中，北部居民住宿平均消費最高，但消費高度集中於少數高額客群，中南部旅客的消費結構則較為平均；國外旅客方面，美國旅客住宿平均消費最高，高端住宿客群相當明顯，餐飲消費則以中國、澳門與香港旅客金額較高，顯示部分海外市場具有強勁的高端消費潛力。

信義區維持高基期成長 南港區爆發性成長

若觀察國內旅客在區域消費表現，演唱會帶動的消費效應並未侷限於核心商圈，而是逐漸擴散至台北各行政區，以住宿與餐飲業的單店消費產值來看，南港區成長最為顯著，較前一年同期大幅成長127.8%，顯示場館周邊商圈動能被明顯放大，內湖區在原本高基期下仍成長35.8%，展現穩定的消費承接能力，信義區、中山區與萬華區等商圈也維持穩定成長，顯示演唱會人潮對城市商業具有外溢效果。

在國外旅客的消費分布方面，信義區仍是主要高端消費核心，在高基期下仍成長31.5%，南港區則出現82.6%的顯著成長，顯示場館周邊對國外旅客單店產值具有明顯放大效果，形成活動導向型成長核心。此外，松山、士林與內湖等行政區也出現雙位數成長，代表演唱會帶動的消費動能正逐步向周邊區域擴散。