統一投信將推00403A 六場免費講座報名開跑

主動式ETF持續火熱，統一投信再度出擊，即將推出統一台股升級50主動式ETF（00403A）。統一投信表示，在全球資金流向重組、產業競爭力持續強化之際，台股的下一波成長動能備受矚目，此次將於4月7日到4月21日巡迴六個縣市（高雄、台南、台中、新竹、台北及新北），舉辦「迎台股新局･投資全面升級」講座，協助投資人升級投資視野與策略。

本次講座將由統一投顧首席經濟學家呂政道、統一台股升級50主動式ETF經理人張哲瑋同台剖析，從趨勢洞察到升級投資策略，帶領投資人翻新投資大腦、主動布局台股新機會。

此次講座涵蓋三大亮點，第一、呂政道將從總體經濟與產業趨勢出發，深入解析總經脈動與台股優勢，協助投資人掌握產業輪動機會。第二、張哲瑋將提出升級投資策略，說明如何跳脫傳統市值思維，主動布局、掌握台股精華動能，打造超越市值的「升級50」投資組合。第三、安排重量級專家焦點對談，針對投資人最關心的問題進行深度交流，拆解台股趨勢，提供兼具策略高度與實戰觀點的建議。

統一投信目前已推出統一台股增長主動式ETF（00981A）、統一全球創新主動式ETF（00988A），接下來將推出00403A，以結合市值投資概念和主動選股策略，預計4月22日到24日募集繳款，發行價每股新台幣10元，採季配息機制，保管銀行為彰化銀行。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。