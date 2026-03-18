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元大期貨提升技術分析與交易決策 導入圖表系統 TradingView

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大期貨iTRADER導入TradingView專業製圖，強化交易決策。(元大期貨/提供)
元大期貨iTRADER導入TradingView專業製圖，強化交易決策。(元大期貨/提供)

在期貨市場波動加劇、行情節奏瞬息萬變的環境下，圖表分析深度與系統穩定度已成為交易人決策的決勝關鍵。為提供更強大的交易武器，元大期貨（6023）核心平台「iTRADER交易達人」迎來重大升級，正式導入全球主流圖表系統TradingView。此次升級將iTRADER長期備受交易人肯定的「穩定快速下單」優勢，與TradingView的頂尖技術分析完美結合，協助交易人在熟悉的環境中，以更敏銳的視角判讀多空趨勢，靈活應對各種市場情境的變化。

元大期貨在交易平台大幅強化了圖表的實務應用與視覺體驗，全面提升交易人的看盤效率。系統不僅支援精準的點對點連線，搭配趨勢線、平行通道與費波南西係數（Fibonacci coefficient）等進階工具，能更清晰地界定關鍵支撐與壓力結構；同時內建多項量測與區間分析工具，可快速計算特定區間的漲跌幅、時間周期與成交量變化，並直接於圖表上試算多空部位的潛在風險報酬比，讓每一次的交易規劃都有嚴謹的量化依據。此外，平台提供逾百種指標，配合流暢的座標軸拖曳縮放，讓看盤視角更具彈性，並以一鍵快照分享圖表強化策略交流的便利性。

元大期貨引進TradingView並非單純的功能疊加，是讓iTRADER交易生態系深度進化。全新圖表功能已全面支援桌機操作，整合國內外期貨商品與多市場即時報價，特別適合重視技術分析深度、量化規劃與風險控管的進階交易人使用。透過更完整的圖表工具，協助交易人在高波動市場中維持判斷紀律與操作效率。掌握贏家視野，從工欲善其事開始，立即到元大期貨官方網站下載iTRADER，透過TradingView 全方位的分析工具，讓專業技術工具為您強化市場判讀與精準決策能力。下載專區： https://www.yuantafutures.com.tw/video-

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