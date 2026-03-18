數位服務持續創新 集保e手掌握 App 用戶數突破700萬

在金管會指導下，臺灣集保結算所積極建置數位化帳簿劃撥環境，「集保e手掌握」App憑藉一站式的資產整合服務，深受投資人青睞。隨數位金融服務深入國人理財日常，目前投資人新開立證券戶時，選擇申請數位存摺的比例已穩定超逾 9 成，帶動「集保e手掌握」App用戶數快速成長，於近日正式突破 700 萬戶大關。

集保結算所總經理陳德鄉表示，「集保e手掌握」App獨有的多元資產整合服務，讓投資人可即時查詢名下各證券商之證券庫存市值、交易明細，並同步掌握境內外基金資產。此外，透過開放金融服務連結 17 家金融機構的銀行存款資訊，讓投資人能跨平台、跨資產進行更精準的資產配置，真正落實普惠金融與數位賦能的服務理念。

2025年「集保e手掌握」App更有創新性的突破，因應金融科技發展與政策推動推出三大新功能：新增TISA平台服務入口，便利投資人隨時查詢TISA級別基金資料；更領先推動開放銀行 3.0 交易性服務，提供投資人透過「集保e手掌握」App向銀行發起轉帳、活存轉定存及定存解約功能；並且新增提供投資人向臺灣網路認證公司申請數位憑證之服務，以提升投資人使用數位服務的便利性。

為完善金融資產平台，集保結算所將以700萬用戶的新起點，持續提供多元數位創新服務，優化使用者體驗，致力於打造更智慧、更便利的數位金融生態圈。