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壽險業前二月總保費收入逾5,074億元 新契約保費成長逾四成

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

壽險公會18日公布整體壽險業今年前二月保費收入，若同時考慮「非保險合約」之收入，前二月壽險業總保費收入共計5,074.86億元，較去年同期4,356.85億元增加16.5%，其中投資型保單大幅成長51.4%，傳統型保單則僅成長7.4%；新契約保費收入（含非保險合約）共2,437.94億元，較去年同期1,729.44億元增加41%。

綜觀今年1～2月業績，傳統型保費收入維持大於投資型保費收入，若加計含非保險合約，傳統型總保費收入達3,716.96億元，年成長7.4%，投資型總保費收入達1,357.91億元，年成長51.4%；新契約方面，傳統型保費收入達1,238.67億元，年成長25.2%，投資型保費收入1,199.28億元，年成長62％。

壽險公會分析，傳統型保險商品方面，傳統型壽險新契約保費收入1,142.55億元，較去年同期 888.26億元增加28.6%；傳統型年金險新契約保費收入6.87億元，較去年同期13.46億元減少49%，成長動能主要來自三項，首先是隨著美國聯準會（Fed）維持基準利率不變，市場對利率預期持觀望態度，加上現行美元保單宣告利率維持相對吸引水準，帶動美元利變型保險商品銷售動能。

其次，因應保險業自今年起接軌IFRS 17及新一代清償能力制度，壽險公司持續推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的期繳型及保障型保險商品；三是增加美元保單部位有助壽險公司平衡資產負債及幣別配置，加上部分壽險公司陸續推出外幣計價之利變型保險商品，進一步提升相關商品銷售。

投資型保險商品方面，投資型壽險新契約保費收入444.92億元，較去年同期265.22億元增加 67.8%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約754.35億元，較去年度475.02億元增加 58.8%，成長動能主要來自：一、延續去年底股市熱絡氣氛，民眾對投資市場持相對樂觀態度，帶動投資型保險商品初年度保費收入成長；二、壽險公司持續與銀行及投信通路合作，維持銷售管道多元化。

就新契約保費收入（含非保險合約）各險別分析顯示，壽險1,587.47億元占新契約保費收入（含非保險合約）約65.1%，較去年同期1,153.47億元增加37.6%；傷害險24.4億元占新契約保費收入（含非保險合約）約1.0%；健康險64.85億元占新契約保費收入（含非保險合約）約2.7%，較去年同期增加3.0%；年金險761.22億元占新契約保費收入（含非保險合約） 約31.2%，較去年同期488.48億元增加55.8%。

以各個通路業績來看，新契約保費收入（含非保險合約）2,437.94億元中，壽險公司本身行銷體系1,052.1億元占43.16%；銀行經代保代通路1,007.2億元占41.31%；傳統保險經紀人、保險代理人僅378.65億元占15.53%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.55：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

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