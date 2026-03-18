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金融業者「養龍蝦」需監管？ 彭金隆這樣說

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

立委賴士葆18日於財委會會議質詢指出，近期市場出現如「OpenClaw」等AI代理工具，外界關心是否已被股市分析師或券商使用，甚至被用於下單交易，若發生錯誤責任如何歸屬？金管會主委彭金隆表示，若相關AI應用已影響金融機構經營安全，主管機關當然會納入監理範圍，並納入AI應用指引中。

彭金隆表示，金管會已發布AI應用指引，面對新興AI代理工具的應用，若已影響金融機構的經營安全，就要考量納入監管，不過，AI治理原則相對明確，若要落實到實務操作層面，仍需經過審慎研究與測試，才能形成精準且可行的監理規範。

分析師 金融機構 賴士葆

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