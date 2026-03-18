黃金基金經理人：金價突破5,000美元成新常態 金礦公司獲利大爆發

金價每英兩5,000美元不再是天花板，而是未來的「新常態」。晉達環球黃金基金經理人暨晉達環球天然資源基金共同經理人夏喬治（George Cheveley）表示，四大理由帶動黃金需求持續提升。

夏喬治明確指出，投資人必須拋棄過去的舊思維。自2022年俄烏戰爭以來，金價走勢不再高度依賴聯準會（Fed）利率政策與通貨膨脹預期所牽動。取而代之的，是由地緣政治風險與各國央行強勁的「去美元化」買盤所驅動的新格局。

夏喬治指出，四大核心理由將帶動黃金需求持續提升。首先是實質利率持續下行。市場普遍預期今年Fed仍有2碼（即0.5個百分點）的降息空間，持有黃金的機會成本相對下降。第二，股市預期過度樂觀，股票估值已反映極致樂觀的預期。第三，地緣政治風險高昂，地緣政治風險仍居高不下。第四，全球央行持續買入，各國央行持續增加黃金儲備，為黃金需求提供中長期支撐。

夏喬治強調，雖然金價屢創新高，但目前金礦類股的估值仍嚴重低估。隨著金價飆升，金礦公司的維持總成本利潤率正迎來史無前例的爆發，預估2026年將高達每英兩2,601美元，是過去十年平均的近五倍。

在晉達環球黃金基金，核心持股精選全球具備「高毛利率」與「強健現金流」的大中型金礦巨頭。夏喬治指出，在2026年金價仍具成長動能，可望持續轉換為公司實質獲利。