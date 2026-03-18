法巴產險為何撤台？ 彭金隆否認環境惡化或政治因素

法國巴黎產險將撤出台灣市場，引發立委關注外商金融市場在台變化。立委李彥秀18日於立法院財委會會議上指出，法巴產險雖市占率僅約0.05%、員工約30餘人，但該公司近年仍持續投入資金，究竟是因長期虧損退出、產業環境或是有政治因素介入？對此，金管會主委彭金隆表示，保險市場的國際化本就具有高度挑戰性，國際集團有其區域經營考量，該案並非個案，也非台灣環境惡化所致。

彭金隆說，過去學術研究顯示，各國民眾普遍傾向選擇本國保險公司，以台灣來說，在市場開放初期，外資確實曾占有一席之地並帶動產業發展，但隨著本地業者競爭力提升，外資在策略與競爭上容易面臨調整壓力，且該案並非個別案例，過去三年內也有其他外資金融機構選擇撤出台灣市場，若未深入個案背景，容易誤解為台灣整體經濟環境惡化，但就此案而言並非如此，通常國際集團會基於亞洲整體布局進行調整，而非單一針對台灣市場。

彭金隆指出，法巴集團在台投資布局的公司原本涵蓋有4家，有其經營模式，後續因自身經營策略進行調整，主管機關予以尊重，但首要原則是確保保戶權益不受影響。