台股要廢「千股制」？金管會鬆口評估 兩大難題曝光

隨零股交易規模快速擴大，市場關注是否從制度面「釜底抽薪」，直接取消千股交易單位。金管會主委彭金隆說，對標國際、改採「一股為交易單位」是未來可思考方向，一個月內提評估報告。

但彭金隆也坦言，涉及投資人交易習慣、整體系統重建兩大挑戰，政策能否落地，仍待審慎盤點。

證交所董事長林修銘表示，目前已持續縮小零股與整股差異，例如撮合時間已縮短至5秒，未來會朝國際慣例、以個股(1股)交易思維發展，但仍須配合券商系統調整。

但是，改革最大挑戰不在制度本身，而在市場「長期運作基礎」。證期局長高晶萍指出，整股改為一股，最大挑戰一是交易習慣完全改變，二是，整個交易系統。

目前交易監理、流量控管及系統設計，皆以千股為單位，若全面改制，等同前後台全面重建。

彭金隆進一步說明，投資人長期以「一張＝千股」進行交易，下單數字的認知已深植市場，社會習慣盤根錯節，一旦系統一改，若產生問題，是不可回復的，涉及層面不僅是技術問題，更牽動交易習慣。

櫃買中心董事長簡立忠也補充，若全面改為一股交易，雖可消除零股與整股差異，但會有兩個問題，一是有部分個股價格相對不高，交易單位將變得更為零碎。

二是，過去部分大額交易仍仰賴人工或電話處理，轉換後可能增加作業負擔。

從政策評估角度來看，林修銘也說，未來是否推動，將聚焦三大效益，包括是否有助資本市場國際化、是否擴大市場規模與市值，以及是否符合普惠金融發展，再搭配投資人教育與券商系統升級一併推進。

金管會強調，目前已啟動評估，並持續蒐集國際制度與市場意見。隨零股交易熱度升溫，制度檢討時機浮現，但最終是否從「千股制」走向「一股制」，仍須在市場效率與穩定性間取得平衡。