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虛擬資產服務法拚今年過關 彭金隆：同步考量穩定幣發展規劃

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

立委18日於立法院財委會關注虛擬資產專法進度，金管會主委彭金隆指出，《虛擬資產服務法》草案已依既定時程推進，去年6月27日已送交行政院，並無延誤，近期行政院已完成審查，後續待院會通過後，即可送交立法院審議。若程序順利，最快有機會在本會期送入立法院，希望力拚今年通過，屆時相關9項子法也可同步推動實施，也會同步考量穩定幣市場的出路。

除了金管會所提出的虛擬資產專法，目前也有在野黨立委提出其他版本，彭金隆表示，尊重立法院各委員提出不同版本，未來仍須回歸制度可行性與監理量能在立法院進行充分討論，以形成符合市場現況的法治架構。

在虛擬資產應用方面，立委賴惠員關切業者與國際信用卡商推動日常支付是否具備足夠法規基礎。彭金隆指出，國際上將穩定幣或虛擬資產結合信用卡支付已相當普遍，本質上仍屬信用卡交易架構。

至於區塊鏈技術未全面納入監管是否形成落差，彭金隆說明，區塊鏈本質為去中心化技術，但實際應用上仍需與中心化機構如銀行或交易所連結，建立信任機制並連結一般民眾的生活，監理機關也將透過這些節點進行管理。他強調，虛擬資產與區塊鏈發展為全球趨勢，無法抵擋，「一個新制度的出現，需要整合各界意見，充滿不確定性，要做好準備，但也不冒進」。

彭金隆指出，專法通過後預計將推出的9項子法已在準備中，其中8項針對虛擬資產服務業者監管，另有一項專門針對穩定幣規範，未來監理範圍將超越現行登記制，並保留彈性因應市場變化，對於制度運作中出現的問題，也將持續檢討與調整。

立委李坤城則關心金管會對於穩定幣運用於供應鏈或跨境支付的態度，彭金隆表示，既然政策上已決定未來要有穩定幣市場，理當要考慮它的出路，會緊隨國際上的安全做法，例如目前在虛擬資產保管業務已讓銀行試辦預作準備。

賴惠員 區塊鏈技術 資產

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