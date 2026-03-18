券商「養龍蝦」出分析報告 出錯誰負責？金管會將出手管理

全世界風行加裝AI助理，甚至有券商用AI來提供分析報告，對此，大陸形容為「養龍蝦」，立委賴士葆今日就用「養龍蝦」（安裝AI助理）來詢問金管會該如何管理，尤其是券商若用AI來出報告，出錯誰負責？對此，金管會主委彭金隆明確回應，金管會內部已經在討論此一問題，金管會除了先前已發布AI使用的安全指引，現已責成內部儘快來處理更新的AI使用問題，針對新的AI軟體使用，如何做內控，是接下來金管會規範的重點。

2026-03-18 10:54