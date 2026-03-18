理監事會召開前市場利率走升 央行：「資金不缺、但配置失衡」

央行首季理監事會將在19日召開，雖然市場普遍預期央行政策利率將維持「連8凍」，但從近期央行存單標售以及隔拆利率和公債標售結果來看，利率都呈現緩步上揚的現象。央行表示，當前市場呈現「資金不缺、但配置失衡」的狀況，成為利率走高的重要原因之一。將會把數據提供給央行理事，作為政策利率調整的參考。

央行昨標售2年期定存單，得標加權平均利率為1.278 %，為去年10月近半年以來的新高。至於隔拆利率則由2月26日的0.814%上揚至3月13日的0.827%，上揚1.3個基本點。至於公債方面，央行2月初標售「10年期115年度甲類第3期中央政府建設公債」，該期公債最高得標利率為1.425%，相較於上次同年期公債最高得標利率1.32%，上升約10.5個基本點，顯示利率走勢明顯受到國際市場牽動。

在國際情勢動盪與資金流動變化影響下，近期市場利率呈現走揚態勢。金融人士指出，此波利率上升主要反映整體市場利率環境變化，背後受到多重因素交互影響，包括中東戰事推升國際油價、帶動通膨預期升溫，以及公債標售利率攀升和外資賣超台股等，均對利率形成上行壓力。

觀察近期市場動態，首先，政府公債標售利率呈現明顯上升趨勢，顯示市場對資金成本要求提高；其次，銀行間隔夜拆款利率同步走高，反映短期資金調度趨緊。金融人士分析，儘管整體市場資金仍屬充裕，但資金分配不均現象加劇，使得部分金融機構短期資金需求上升，進一步推升隔夜拆款利率。

此外，外資近期在股市連續賣超，其資金匯出動作亦對國內資金面造成影響。金融人士指出，外資動向不僅牽動股市表現，也間接影響銀行體系資金分布，使短期利率波動加劇。整體而言，當前市場呈現「資金不缺、但配置失衡」的狀況，成為利率走高的重要原因之一。

對於後續利率走勢，金融業者普遍持審慎態度。由於中東戰事發展與油價變動仍充滿高度不確定性，未來通膨壓力是否持續升溫，仍有待觀察。在此情況下，各金融機構在資金調度與配置上傾向保守，並未對利率走勢設定明確觀察期間，也難以斷定此次利率上升是否將演變為長期趨勢。