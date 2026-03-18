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零股交易要鬆綁了？金管會：一個月內提評估報告

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

財委會立委郭國文呼籲，在零股市場快速成長下，零股和整股的差異應該消除，包括零股得開盤十分鐘後才能交易，禁止當沖、也不能融資券；金管會主委彭金隆坦言，資本市場要公平對待每個交易人，允諾一個月內提評估報告。

據數據顯示，2025年零股交易有536萬戶、日均成交值86.7億元，年增四成，占集中市場比率約2%，光40歲以下投資人就占了48.8%近半數。

尤其是3月9日中東戰爭，台股下跌、台積電（2330）零股交易金額、股數雙雙衝出308.56億元及1,713.73萬股，齊創歷史新高。郭國文，這顯示零股市場活躍性很高、市場也愈來愈大，金管會應思考如何保障零股交易人權益。

他說，首先是零股撮合是開盤後十分鐘，等於開盤交易十分鐘才撮合，這會錯失時機，其次，零股也不能做信用交易，也不能做當沖，零股和整股差異化應該要消除，和整股交易市場一併。

彭金隆說，資本市場管理很重要的是，要公平對待每個交易人，條件相同不能受到不同對待，但因為過去交易有歷史因素和習慣和轉換制度成本，我們朝向國際級資本市場來看，這些都會努力。

證交所董事長林修銘說，證交所重視零股交易，一個月內提報告。

台積電 零股 郭國文

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