新安東京海上產險「道路救援費用附加條款」 分擔拖吊救援支出

對駕駛人而言，行車途中若遇上車輛故障、拋錨或事故等突發狀況，不僅影響行程安排，更可能伴隨高額的拖吊費用，為此，新安東京海上產險建議民眾，在投保車體險或第三人責任險時，可同步加保「道路救援費用附加條款」，以分擔可能發生的拖吊救援支出。若保戶萬一發生需要道路拖吊救援情況，可直接聯繫0800免付費客服中心，即能獲得安心且即時的拖吊服務安排，並在後續就約定範圍內的實際費用申請理賠，幫助民眾從容應對路上突發情況，讓出遊旅程更加心安有保障。

新安東京海上產險表示，雖然部分信用卡或向產險公司投保車險符合資格即有免費道路救援服務，但也伴隨著不少限制，例如里程數短、不含特殊狀況處理費及高速公路待時費與現場作業費、限定車齡等，而超出免費提供的其他服務項目費用約百元至千元不等，導致車主仍須自掏腰包，總花費甚至超過「道路救援費用附加條款」的保費。此時，若事前投保新安東京海上產險任一車體損失險或第三人責任險時，一併加保「道路救援費用附加條款」就能省下動輒數千元的救援費用。

以3年內自小客車為例，年保費265元即可享有一年5次、保額(3萬元)內依約定每次最高100公里的道路救援服務，包括拖吊救援(含全載與拖載)至被保險人指定的維修廠之救援費用、高速公路待時費及現場作業費、特殊狀況處理等自費項目，在約定保額內皆可向保險公司申請理賠，而若是再加35元保費，原100公里里程數將可升級為不限里程數，對車主們來說是相當划算、推薦必保的車險商品。除了拖吊救援費用，新安東京海上產險「道路救援費用附加條款」保障內容還包含送油、送水、接電、委託他人更換輪胎、車門反鎖(含電動車)委託他人開鎖的服務費用。

新安東京海上產險也提醒民眾平常即應注意車輛保養，假期出遊開車前也務必先檢查機油、汽油、水箱水、電瓶水等項目，切勿疲勞駕駛並隨時留意平面或國道路況；另外隨時檢視車險相關保障內容，建議加保「道路救援費用附加條款」讓自己的行車安全擁有更完善的保障。