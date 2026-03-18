台幣重返31.8 終止連三貶

在「超級央行周」登場之際，金融市場反映政策與資金面變化，新台幣匯價昨（17）日在外資匯出力道收斂，加上出口商拋匯搭配央行調節，終場收在31.885元，升值6.3分，不僅重返31.8元關卡，也結束連續三個交易日收盤走貶，成交量降至21.86億美元。

台股昨日大漲，帶動外資轉買，外匯市場買匯力道明顯降溫，資金外流壓力暫時舒緩。不過，匯銀人士估算，昨日外資實際匯出仍有9億美元，但撤出力道已有收斂。

匯銀指出，昨日市場美元供給主要來自出口商拋匯，且部分拋售行為是配合中央銀行調節所致。

依現行機制，出口商單日拋匯額度一般上限約1,000萬美元（約十支），若有更大資金需求，須事前向央行申請提高額度，經核准後可視個案調整至2,000萬、5,000萬美元，甚至更高。

此外，央行亦可能在特定情況下，直接指定具規模出口企業拋售美元，以穩定匯市供需。

儘管外資昨日買匯動能降溫，但匯銀強調，目前尚未出現由買轉賣明確趨勢反轉，整體而言外資仍維持美元買方角色。

後續資金流向須觀察多項國際變數，包括美股走勢、國際油價波動及地緣政治發展，尤其近期中東局勢升溫及川普相關發言，均可能對市場預期產生擾動。

主要貨幣表現來看，根據央行統計，美元指數昨日跌0.44%，亞洲貨幣普遍反彈，其中韓元升值0.54%、星元上揚0.25%、新台幣升值0.2%、人民幣升值0.17%、日圓升值0.04%。

市場預期，在全球政策訊號逐步明朗前，匯市仍將維持震盪格局。