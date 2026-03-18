臺灣金2026年前二月獲利逾百億 旗下人壽獲利寫同期新高

國營臺灣金控暨臺銀董事長凌忠嫄昨（17）日公布臺灣金前二月稅前盈餘84.35億元，若加計政策因素影響已達100億。臺銀人壽前二月獲利18億為歷史同期新高，臺銀證券受惠成交量放大，「前三個月就達到年度目標」。

台灣金控昨日舉行新春記者會，凌忠嫄表示，2025年臺灣銀行稅前盈餘達327億元，若加計政策因素影響，已連續兩年突破400億元，穩居公股銀行之首，並維持台灣聯貸市場領先地位，連續七年蟬聯統籌主辦行與額度分銷行雙料冠軍。

臺銀人壽方面，凌忠嫄指出，雖然去年度受到4月川普關稅衝擊未達預期，但今年金管會匯率新制等有利因素，前二月獲利非常好，而去年新契約保費突破百億元，為六年來首次，對後續成長動能有幫助，會持續推出具競爭力產品。另外，去年台股日均成交量約5,000億，今年起單日成交量更達上兆元，臺銀證券應該前三個月獲利就會達到年度目標。

對於今年房貸業務，臺銀總經理吳佳曉指出，目前臺銀《銀行法》72-2比率約27%多，臺銀除新青安還獨家承做公教築巢優利貸，房貸量本來就很大，今年又已超過土銀成為國銀第一名，房貸餘額約1.23兆元，因此無須定太高的目標，微幅成長即可，現在也完全沒有排撥問題。

吳佳曉提到，近三年一般土建融幾乎零新增，雖然利率較高，但仍以配合政策的都更危老為主。而本來會擔心這波房市不景氣會導致房貸逾放增加，但每個月監控下迄今逾放無升高。他認為目前房市量縮但價格無明顯下跌，政策上要鬆綁可能還沒有那麼快，不過，這一兩年仍有很大交屋潮出籠，是否進一步影響房價待觀察。

臺銀貴金屬部經理楊天立也針對近期金價因中東戰事波動發表看法。楊天立表示，金價目前表現非常正常且健康，現階段整理可能測試4,800至4,900美元，他認為，5,000美元以下都是安全可考慮進場的區域。