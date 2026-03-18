新壽強化業務通路戰力

新光人壽董事長魏寶生昨（17）日公布今年高層人事新布局，於業務通路總處之下細分五大通路處，分別為業務、壽險顧問、銀保、保經代以及多元通路暨跨售處，發揮新壽最強戰力。

新光人壽昨日舉辦「新光人壽穩萬利外幣投資連結型年金保險」上市記者會，各大業務通路主管皆出席，魏寶生指出，新壽擁有龐大的業務部隊，人數眾多，其中，原先保德信的業務部隊（LA）將歸壽險顧問通路處，並在去年邀請資深副總經理黃大滄回鍋，由熟悉的保德信主管帶領7、800位業務同仁一起服務客戶，他們有不少高資產客戶是公司老闆等，因此未來除了壽險，也能透過與保經代合作推薦董監事責任險等產險業務。

魏寶生日前特別舉辦「八方新氣 光之饗宴」貴賓專屬活動，邀請長期支持、高貢獻度的貴賓客戶及其壽險顧問，與當代白瓷大師王俠軍深度對話。