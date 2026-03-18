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國銀1月放款中小企 動能強勁

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會2026年1月底統計，國銀對中小企業放款餘額10兆9,160億元，月增276億元，月增額寫史上同期第三高，僅次於2021年和2022年。

銀行局副局長王允中昨（17）日說，1月中小企業的放款量增加，主要來自企業看好產業景氣，包括購置不動產、動產融資、營運周轉金、投資融資等全面增加。

據金管會統計，國銀對中小企業放款，近兩年的新增放款量都飛越5,000億元大關，2025年全年新增放款量達5,504億元，寫下史上第五大量，也達2025年全年目標4,600億元的119.6%。

銀行圈指出，關稅政策對台灣經濟的不確定影響已降低，主計處甚至在2月將2026年台灣經濟成長率大幅上調到7.7%，經濟有望從過去AI獨強格局，呈現多引擎成長，有助中小企業資金需求動能。

國銀 經濟成長率 金管會

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