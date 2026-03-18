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中信連二年登百大銀行品牌

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信銀在《Brand Finance》「2026年全球500強銀行品牌調查報告」，以品牌價值1,527億元，位居全球第89名。聯合報系資料照
中信銀在《Brand Finance》「2026年全球500強銀行品牌調查報告」，以品牌價值1,527億元，位居全球第89名。聯合報系資料照

中國信託銀行品牌影響力再獲國際權威機構認可。根據英國權威品牌價值評鑑機構《Brand Finance》最新公布「2026年全球500強銀行品牌調查報告」（Banking 500 2026），中國信託銀行憑藉卓越的經營實力與永續表現，以品牌價值47.91億美元（約新台幣1,527億元）位居全球第89名。

不僅較去年第96名，晉升七名、品牌價值躍升32.3%，更為台灣唯一連續兩年挺進百強的金融品牌，實現「台灣第一、亞洲領先｣品牌使命。

《Brand Finance》1996年成立於英國倫敦，深入研究全球逾5,000家企業，透過品牌力、品牌忠誠度、品牌知名度、企業財務表現與投資、市場占有率及獲利能力等指標衡量企業的品牌價值，為全球最具指標性與影響力的公正品牌價值評估與諮詢機構，每年發布的「全球500大最有價值品牌」排行榜，被視為衡量企業國際競爭力的重要指標。

今年適逢中國信託創立60周年，中國信託銀行秉持We are family品牌精神，從只有19名員工的信託公司，到如今發展成立足全球14個國家與地區的國際化金融集團，穩居台灣最佳銀行品牌之首，亦伴隨台灣經濟共同成長。

中國信託銀行一向於此評選的品牌強度、客戶忠誠度及獲利能力評選項目表現亮眼，此次排名晉升至第89名，反映中國信託銀行於數位金融轉型與永續發展ESG（Environmental, Social, Governance）上的優異成效。

面對人工智慧（Artificial Intelligence, AI）浪潮，中國信託銀行優化行動銀行體驗，更將金融服務接軌客戶的生活場景。最受國際矚目的是，中國信託銀行將AI運用於第一線打造防詐技術，配合檢警建立阻詐守護網，去年更獲英國知名財經媒體《Financial Times》（金融時報）邀請分享相關成效，讓世界看見台灣金融AI的科技力，同時將守護客戶資產、增加優質客戶體驗的成果躍上國際舞臺，鞏固品牌在消費者心中的領導地位。

值得一提的是，中國信託銀行業務表現持續領先，個人金融財富管理業務「資產規模」與「客戶數」皆領先同業，且流通卡、有效卡、簽帳金額位居市場第一，ATM機台數與交易筆數更長年市占率第一。法人金融海外版圖聚焦大中華、日本、東南亞與北美四大區域，積極整合海內外逾370據點跨境資源，是台灣最國際化的金融機構。

英國 品牌

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