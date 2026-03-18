玉山金永續規範 接軌國際

玉山金控（2884）積極接軌國際永續規範，已於3月完成《玉山金控2025年度永續相關財務資訊專章》，並經董事會通過後正式發布，領先台灣金融業提前一年導入IFRS永續揭露準則。專章內容依循國際財務報導準則IFRS S1「永續相關財務資訊揭露一般規定」及IFRS S2「氣候相關揭露」進行編製，不僅展現玉山持續深化永續發展的決心，更提升資訊透明度與氣候韌性的前瞻布局。

為加速回應金融監督管理委員會發布《我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖》，玉山金控於2024年底成立跨部門專案小組，由永續長張綸宇擔任召集人，偕同跨子公司逾30個單位共同參與，強化永續活動的盤點、永續資訊的蒐集流程與財會單位的連結。

專案小組完成永續與氣候相關風險與機會的鑑別，並盤點相關活動及衡量財務影響，過程中更同步強化相關流程與內部控制。此外，玉山也依循SASB（Sustainability Accounting Standards Board，永續會計準則委員會）標準揭露金融業相關行業指標，以國際準則實現一致性與可比性的永續資訊揭露。

在策略與風險管理面向，玉山金控鑑別出資安與防詐、氣候變遷、科技與AI、普惠金融及綠色金融等重大永續風險與機會，針對個別風險與機會制定具體回應行動，並清楚揭露其對財務狀況、績效與現金流量的影響。面對氣候變遷挑戰，玉山金控已通過科學基礎減量目標（SBT）審查，並提前於2024年達成2030年範疇一及範疇二溫室氣體減量42%的承諾，同時提出符合亞洲及台灣現況的「低碳轉型計畫」，以金融力量協助企業與產業邁向淨零轉型。

玉山金控永續長張綸宇表示，永續已成為企業長期競爭力的關鍵。本次發布永續相關財務資訊專章，不僅回應國內外法規趨勢，更落實永續治理、強化風險韌性與提升長期價值的重要里程碑。未來，將持續精進永續與氣候資訊揭露品質，攜手利害關係人，共同打造具韌性與影響力的永續金融生態系，穩步朝亞洲永續金融標竿邁進。