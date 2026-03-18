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亞資中心繳出三亮麗成績 資產規模、TISA 帳戶提前達標

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會18日赴財委會做業務會報，昨日報告出爐，率先揭示亞資中心三大成績單。圖為亞資中心高雄特區。圖／聯合報系資料照片 林安妮
金管會18日赴財委會做業務會報，昨日報告出爐，率先揭示亞資中心三大成績單。圖為亞資中心高雄特區。圖／聯合報系資料照片 林安妮

金管會今（18）日赴財委會做業務會報，昨日報告出爐，率先揭示亞資中心三大成績單，一、2025年底金融資產管理規模較推動前大增5.7兆元到38.26兆元，二、51家金融業進駐高雄專區，三、TISA帳戶已破十萬人開戶。其中資產規模與TISA均提前達陣，政策成效加速浮現。

首先，在資產規模上，2025年底金融業資產管理規模達38.26兆元，較2024年6月推動前，大增5.7兆元，等於一年半時間，就已提前完成兩年增加4兆元目標，達標率143%，政策初期「做大規模」目標已達標。

第二，在產業布局上，高雄資產專區已形成初步聚落。隨核准高雄銀行加入，目前共有21家銀行、14家投信顧、十家券商及六家壽險業，合計51家金融業者進駐，代表金融三業全面到位，從單點試辦轉向跨業整合平台。

第三，台版TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）從2025年7月上線後快速擴張，截至2026年2月底已有24家投信、39檔基金，開戶數突破10萬，較原訂6萬戶目標達成率167%，提前超額達標，顯示零售資金正加速導入資產管理體系。

為進一步擴大動能，金管會正與財政部研議租稅誘因，強化TISA吸引力，並結合高齡化趨勢，推動退休第三支柱，讓短期開戶成長轉為長期資金沉澱。

金管會主委彭金隆也揭示2026年六大施政重點，包括持續強化金融業資本韌性、健全市場發展、保護消費者權益、推動金融科技創新，並透過綠色及轉型金融行動方案，引導產業邁向永續，同時持續打造具台灣特色的亞資中心。六大主軸中，以亞資中心推動進度最受市場關注。金管會以「兩年有感、四年有變、六年有成」為主軸，到3月6日止，已完成48項法規鬆綁，目標是在2030年資產管理規模要翻倍到逾60兆元。

金融科技 金融業 財政部

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