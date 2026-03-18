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誠信金融論壇／金融消費評議中心總座羅俊瑋：金融詐騙 盜刷猖獗

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
金融消費評議中心總座羅俊瑋。 記者林伯東／攝影
金融消費評議中心總座羅俊瑋。 記者林伯東／攝影

金融消費評議中心總經理羅俊瑋昨（17）日指出，金融詐騙爭議以信用卡盜刷為大宗。他並引用評議中心數據，顯示近四年信用卡詐欺申訴及評議案件，明顯攀升。

數據顯示，2021年信用卡詐欺申訴案件僅99件、評議29件，截至2025年申訴案件為1,052件、評議案件近600件。他也建議金融業，除落實公平待客原則外，未來更應進一步思考如何保障消費者利益，協助其達成財務目標。

羅俊瑋表示，評議中心在審查案件時，主要檢視金融機構的風控措施是否完善，以及是否充分揭露與提醒消費者相關資訊。隨著主管機關指導及金融機構強化措施，目前多數機構在風控與資訊揭露上已較為完善；在處理爭議案件時，金融機構除了需精準判斷，也需提升處理速度，並依公平合理原則對消費者進行適度補償。

針對詐欺案件責任歸屬，羅俊瑋說明，若消費者因網路詐騙自行匯款，且金融機構作業流程符合相關法規與主管機關規定，原則上難以認定金融機構需負補償責任，多數案件會認為當事人的主張為「無理由」，因此是否符合程序規範，成為評議判斷的重要依據。

信用卡 消費者 金融機構

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