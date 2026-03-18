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誠信金融論壇／一銀總經理周朝崇：整合資源 多管齊下
為強化防詐機制，第一銀行總經理周朝崇昨（17）日表示，一銀成立跨部門防詐小組，由副總經理主導整合資源，推動各項防詐措施，同時持續加強宣導，從責任防詐、科技防詐和精準阻詐等多管齊下。
由於守護民眾財產的重要防線，行員需在短時間內判斷出民眾是否受騙，並協助阻攔，常面臨巨大壓力，為獎勵員工阻詐，一銀更透過獎金、考績加分等機制激勵員工。
具體阻詐的作法包含：一、責任阻詐，由副總層級統籌全行資源落實措施，編制臨櫃關懷流程，並針對員工給予獎金和評核加分、由董事長親自表揚等舉措，對員工來說是相當大的激勵；二、跨單位合作，與刑事警察局合作。
三、科技阻詐，針對高風險客群自動警示提醒；四、精準阻詐，加入鷹眼識詐聯盟，與同業交換詐騙樣態提升成效。
科技防詐方面，一銀運用AI和大數據演算法辨識，結合同業合作，提升詐騙樣態辨識能力；在信用卡交易風險控管上，亦透過即時分析交易地點與消費習慣，針對異常或高風險交易主動示警並即時通知持卡人。
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