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誠信金融論壇／金管會銀行局局長童政彰：推GUARD 守護資產

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
金管會銀行局局長童政彰。 記者林伯東／攝影
金管會銀行局局長童政彰。 記者林伯東／攝影

詐騙案件層出不窮，金管會銀行局局長童政彰昨（17）日揭示金管會打詐最新政策「GUARD」，包含公司治理、跨部門協作、強化識詐、健全法規，以及差異化風險管理，並呼籲金融機構去風險時，應該避免「一刀切」的作法。

誠信金融論壇昨日進行主題座談，主題為「普惠金融 打造無落差服務」，由童政彰、第一銀行總經理周朝崇與金融消費評議中心總經理羅俊瑋，共同與談。

但他說，「打詐是不能辦慶功宴的專案」，面對詐騙手法日益翻新，金管會推動「GUARD（守護）」政策，G（Governance），強調由上而下建立起的防詐文化；U（Unity）是指跨部門及跨機構合作，除銀行內部整合資源外，也與檢警單位合作，建置可疑帳戶預警機制等；A（Awareness）著重在提升全民識詐能力。

R（Regulation）則是透過法規完善防詐機制，包括修正詐防條例，建立疑似詐騙被害人的保障措施，透過法治架構達到目的；D（Differentiation），則強調差異化風險管理，像警示帳戶風險導入機制，不能用去風險化的方式一刀切，不僅會損害民眾權益，也有損銀行的商譽。

金管會 金融機構 總經理

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