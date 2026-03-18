誠信金融論壇／數發部主秘胡貝蒂：擴大「打詐好人隊」陣容

面對詐騙集團結合AI技術快速演進，數位發展部主任秘書胡貝蒂昨（17）日表示，詐騙防制已進入「科技對抗科技」的長期戰役。數發部發動擴大「打詐好人隊」陣容，通知Meta等平台下架近30萬則詐騙訊息，並且要求Meta加入好人隊，用那30萬則詐騙訊息來訓練AI打詐系統。

胡貝蒂昨發表專題演講，題目為「AI治理與科技防詐」，她指出，為因應相關挑戰，政府於今年1月施行《人工智慧基本法》，並依風險分類框架，針對金融、醫療等高風險場域訂定管理指引，強化AI應用安全性與可信度。數發部從法規、技術及跨部會協作三大面向推進，以AI對抗AI，結合「AI新十大建設」願景，全面強化國家防詐韌性，目標於2040年帶動AI產值突破15兆元。

在法規實務面，數發部推動「網路廣告實名制」，正式納管Meta、Google、LINE等大型平台。胡貝蒂強調，未來將強制驗證廣告出資者身分，並導入雙重驗證機制，從源頭杜絕匿名投放詐騙廣告；同時要求平台明確標示AI生成內容，定期發布防詐透明報告，降低詐騙訊息擴散風險。

在技術應用方面，數發部建置的「網路詐騙通報查詢網」已累積逾60萬件通報，成為AI模型訓練的重要基礎，有助提升詐騙識別能力。此外，政府推動「111政府專屬短碼簡訊」，累計發送量已突破1.1億則，並導入電商「物流隱碼機制」，有效保護收件人個資，強化整體數位安全。

在金融防詐領域，數發部協同金管會推動「鷹眼識詐聯盟」，運用AI監測異常帳戶與可疑交易，已攔阻逾37億元金流。針對加密貨幣詐騙等新型態犯罪，亦開發「AI調查員」，協助檢警追蹤虛擬資產流向，提升偵查效率。