誠信金融論壇／金管會副主委陳彥良：以快制快 主動預警

金管會副主委陳彥良昨（17）日致詞時表示，「誠信金融論壇」邁入第五年，金融是良心事業，其核心是「信任」，目標是打造讓民眾在財產與信用上都能安心的環境。

他說，社會風險型態快速轉變，從以前出門檢查手機，到疫情期間檢查口罩，現在大家必須時刻警覺詐騙，「保證獲利」幾乎可視為電話詐騙的關鍵警訊，反映詐騙已高度結合話術與科技，對金融體系構成更複雜挑戰。

此趨勢下，金管會將防詐策略主軸定調為「以快制快」。一方面要求金融業須以AI對抗AI，強化異常交易偵測能力；另一方面，也強調AI應兼顧精準性、倫理透明與可靠性，避免在風控過程中衍生誤傷客戶的風險。

制度面同步升級。配合今年1月修正的《詐欺犯罪危害防制條例》，金管會推動由財金公司與聯徵中心建置跨機構、跨業別科技分析平台，協助金融機構及虛擬資產業者，提高判別異常交易精準度，將防詐網由點擴大至面。

金管會也將「公平待客」納入同等重要的政策主軸，強調金融服務不僅要安全，更要兼具可近性與溫度。透過推動數位平權，縮小高齡者與身障族群的使用落差，落實普惠金融目標。

為強化誘因機制，金管會已規劃將「金融防詐成效」納入明年公平待客評核加分項，並將「改善數位落差」的具體作為列入評比指標，引導業者在風控與服務兩端同步精進，形成正向競爭。

他強調，第一線行員是防詐體系最關鍵的一環，去年臨櫃攔阻詐騙逾1.4萬件、金額達112億元，近三年累計超過290億元。未來須結合科技、制度與人力三面向，透過產官學協力，推動金融防詐由被動應對轉為主動預警，朝「無詐騙」公平金融環境邁進。