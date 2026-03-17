土地銀行主辦國光生技45億元聯貸 支持本土生技產業開發新型疫苗

土地銀行統籌主辦「國光生物科技股份有限公司45億元聯貸案」並完成募集，超額認購比率達150%，由銀行團代表土地銀行總經理張志堅與借款人代表國光生物科技（4142）董事長詹啓賢於17日簽訂聯合授信合約，繼續支持本土生技產業開發新型疫苗。

土地銀行本次主辦國光生物科技公司新台幣45億元聯貸案資金用途為償還金融機構借款及充實中期營運周轉金，由土地銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，第一銀行擔任共同主辦銀行，另有兆豐銀行、安泰銀行、合作金庫、農業金庫、彰化銀行、板信銀行、臺灣企銀及台中銀行等行庫踴躍參與，並締造超額認購佳績，顯見金融產業對國光生技長期務實經營認同與肯定。

國光生物科技公司成立於54年，為亞洲唯一獲得歐盟GMP認證與美國FDA認證之流感疫苗製造公司，亦是台灣符合最新PIC／S GMP規範之人用疫苗生物製劑廠，除穩定供給國內所需防疫用疫苗，亦投入大量研發能量從事國際藥證取得及新疫苗之開發。近年與國外知名大廠合作之CDMO業務，除原有流感疫苗需求增加外，更新增新興傳染病疫苗需求，預計供應量將倍增。

另外，國光生技亦逐步推動全球化布局，其流感疫苗廠已通過巴西GMP查廠認證，今年底取得藥證後預計可打入南半球市場，其生產腸病毒71型疫苗，更陸續獲泰國、越南GMP認證，未來將穩定供應台灣及東南亞市場需求。

土地銀行身為百分百國營銀行，致力成為社會最值得信賴的金融夥伴，今年以「創新引領．共創價值．邁向永續」為營運主軸，除鞏固不動產金融領導地位外，亦發揮政策性銀行功能，積極辦理政策專案貸款包含「外銷貸款優惠保證」、「中小微企業多元發展專案貸款」、「綠色轉型．永續前行」等行銷方案並依循國家政策協助企業出口及中小企業穩健發展。