做不大就出局！法巴產險撤台 金管會曝背後關鍵原因

小型外商產險在台經營壓力浮現。金管會證實，法國巴黎產險因長期無法達到規模經濟、連虧逾五年，儘管母公司近三年注資4.83億元仍難扭轉虧損，決定撤出台灣市場，凸顯產險業競爭已進入「規模門檻」新階段。

金管會統計，近三年未有任何外資金融機構新設，反而已有證券、投信及這次法巴產等四家陸續撤出。法巴產險申請停止台灣業務，顯示外資布局轉趨審慎，市場呈現「零進場、持續退場」的結構性變化。

據金管會資料顯示，法巴產險至少連續虧損五年以上，近三年累計注資達4.83億元，但營運未見改善，最終選擇退出，凸顯規模不足已成外商在台經營關鍵門檻。

保險局副局長蔡火炎說，法巴產險主要銷售住火險、傷害險，業務規模僅占整體產險業的0.04%，保費收入無法支應營運成本，長期陷入虧損。

蔡火炎強調，法巴產撤台是因業務無法拓展，並非是台灣產險市場問題，法巴產員工人數僅32人，有效保單4.8萬件，對市場影響小。

若以整體產險市場來看，仍維持成長。金管會統計，2025年產險業簽單保費達2,868億元、年增5.66%，稅前獲利368億元、年增逾四成，顯示市場動能強勁，但資源持續向大型業者集中，小型業者生存空間受壓縮。

目前在台外商產險共五家，若法巴撤出將降至四家。產險圈指出，在規模經濟與成本壓力雙重夾擊下，小型外商若無法快速擴張或建立利基，恐難以長期立足，外資版圖將進一步洗牌。