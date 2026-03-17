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高資產財管要轉折了？專戶制上路+租稅優惠醞釀

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。 圖／本報資料照片 戴瑞瑤
金管會。 圖／本報資料照片 戴瑞瑤

金管會17日核准高雄銀行進駐資產專區，帶動進駐家數達21家，專區制度也同步「由鬆轉緊」，今年起要求高資產業務須採「專人、專戶」辦理；同時，金管會正研議租稅優惠方案，成為下一階段擴大市場規模的關鍵。

目前21家已獲准辦理高資產財管業務的銀行中，屬於可全面開辦業務的「A級」機構有18家，其餘3家為「B級」，採分階段開放，顯示大型銀行仍為主力，也意味高資產財管市場正加速集中。據了解，還有一家正申請中。

制度面同步收斂。金管會去年7月啟動高雄專區時，未強制要求在地開戶，但自今年起，已明確規範專區商品須由「專人、專戶」提供服務。

銀行局副局長王允中指出，客戶須於高雄專區開立專戶，才能承作相關業務，若過去未開戶者，也須補辦，才能延續交易。

試辦進程上，金管會設定統一檢視時點至2026年6月底。王允中表示，屆時將全面盤點試辦成果，若法規已具備調整條件，將儘速修正落地；若仍有未能銜接之處，則會延續試辦機制，並透過法規調適平台蒐集業者意見，滾動優化制度。

除制度調整外，市場更關注下一步誘因機制。近期傳出業者建議參考台商資金回流專法2.0，或另訂專法比照新加坡租稅優惠制度。對此，王允中表示，金管會已備妥多套方案，並持續與財政部溝通中。

高雄資產專區正同步出現「業者進駐擴張」與「制度逐步收斂」兩大趨勢，隨專戶機制上路與租稅誘因醞釀，高資產財管市場將由試辦階段邁向實質競爭，後續動能能否再放大，關鍵在制度深化與政策配套落地。

財政部 新加坡 資產

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