史上同期第三高 國銀1月中小企業放款月增276億元

據金管會2026年1月底統計，國銀對中小企業放款餘額10兆9,160億元，月增276億元，月增額寫史上同期第三高，僅次於2021年和2022年。

銀行局副局長王允中說，1月中小企業放款量增，主要來自企業看好產業景氣，包括購置不動產、動產融資、營運周轉金、投資融資等全面增加。

據金管會統計，近兩年國銀對中小企業放款，年年新增放款量都飛越5,000億元大關，2025年全年新增放款量達5,504億元，寫下史上第五大量，也達全年目標4,600億元的119.6%。

銀行圈指出，關稅政策對台灣經濟的不確定影響已降低，主計處甚至在2月將2026年台灣經濟成長率大幅上調到7.7%，經濟有望從過去AI獨強格局，呈現多引擎成長，有助中小企業資金需求動能。

但唯一最大變數是3月中東戰事，油價高低將成通膨、與經濟成長強弱的變數，也牽動企業產業布局，進而影響國銀授信動能。

王允中說，2026年國銀對中小企業，全年新增放款目標尚未出爐。依照過去經驗，都會依經濟成長率並評估國內外經濟情勢等，銀行圈認為，應不會低於2025年全年4,600億元的放款目標。

在市場競逐方面，1月新增放款前五大，仍由民營銀行獨占鰲頭，顯示民營銀行積極搶占市場。台新銀以新增放款229億元奪冠，永豐銀201億元居次，遠銀83億元列第三，北富銀和玉山銀各以77億元和39億元分列第四和第五。