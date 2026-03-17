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三商美邦人壽防詐持續升級 提供「保單指定聯絡人」服務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

三商美邦人壽（2867）守護保戶資產安全成果再獲肯定，持續積極與各地警察機關建立防詐通報與聯防機制，多次成功攔阻保戶遭詐騙，避免辛苦累積的積蓄落入詐騙集團手中。今年初已雙雙獲得台中市政府警察局第四分局及台南市政府的肯定與表揚，台中市警察局及台南市政府特別感謝三商美邦人壽同仁主動關懷保戶資金用途，成功攔阻民眾遭假買賣及假投資，協助阻詐80萬餘元，並高度肯定三商美邦人壽主動善盡企業社會責任，成為警民聯手打擊詐騙的重要夥伴。

為進一步降低保戶遭詐騙風險並響應主管機關高齡友善與防詐政策，三商美邦人壽已於去年10月正式推出「保單指定聯絡人」服務，邀請保戶與最信賴的親友共同守護資產安全。要保人符合資格者，可為每張有效個人險保單約定一名配偶、直系親屬或兄弟姊妹作為指定聯絡人，日後辦理保單借款、終止契約(含年金部分終止)、保單子價值減少及契約變更退費等涉及一定金額之保全事項，或要保人年滿 65 歲者，將同步發送簡訊通知指定聯絡人，透過機制強化防詐。三商美邦人壽亦要求業務員於招攬或協助辦理契約變更時，應主動提醒要保人申辦該服務，透過第一線關懷及保單指定聯絡人服務，達到雙重防護網，共同協力防阻詐騙，守護保戶資產。

保單 詐騙集團

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