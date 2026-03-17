快訊

多頭再攻！台指期夜盤站回 34K 大關

金秀賢死活不認錯！金賽綸遺作上映 家屬驚傳「做出極端選擇」

台積電發布重訊 子公司TSMC Global購入近10億元公司債

聽新聞
0:00 / 0:00

新壽董座魏寶生公布5大通路高層人事布局 發揮最強戰力

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

新光人壽17日舉辦「新光人壽穩萬利外幣投資連結型年金保險」上市記者會，董事長魏寶生亦公布今年高層人事新布局，於業務通路總處之下細分五大通路處，分別為業務、壽險顧問、銀保、保經代以及多元通路暨跨售處，發揮新壽最強戰力。

魏寶生指出，新壽擁有龐大的業務部隊，人數眾多，其中，原先保德信的業務部隊（LA）將歸壽險顧問通路處，並在去年邀請資深副總經理黃大滄回鍋，由熟悉的保德信主管帶領7、800位業務同仁一起服務客戶，他們有不少高資產客戶是公司老闆等，因此未來除了壽險，也能透過與保經代合作推薦董監事責任險等產險業務。

魏寶生表示，為了提供保戶超越保險的高附加價值服務，日前特別舉辦「八方新氣 光之饗宴」貴賓專屬活動，邀請長期支持、高貢獻度的貴賓客戶及其壽險顧問共40位，與當代白瓷大師王俠軍深度對話，魏寶生也與黃大滄前往現場，直接與客戶面對面交流。

銀保通路處由資深副總經理周靜尹帶領，保經代通路處則由副總經理甘立帆負責，魏寶生指出，原先新光與台新加起來就是全台銀保通路第一，與新壽簽約的保經代則有90幾家，未來銀行或是保經代通路有需要什麼獨特商品，新壽也能幫忙設計。

至於新壽海外布局方面，魏寶生指出，越南保代目前主要客群為當地台商，銷售產品以產險為主，仍需努力擴大客源，希望今年能力拚損益兩平。另外，新壽於新加坡的SPV公司，希望能夠發揮更大作用，不只是海外發債，能夠在合法規的情況下去尋找更多的工具與投資機會。

新壽

延伸閱讀

新光人壽搶市！ESG 投資型保單再進化 助攻資產永續成長力

長照壓力逼近…新壽推「Go依靠」搶攻年輕族群 ESG保單布局資產成長

五大壽險前二月獲利增逾62%

富士達保經盛典 啟動榮耀新篇章

相關新聞

新青安2.0四方向定調 利率水準至少2.3%以上

新青安即將在今年七月底落日，接下來將由新青安2.0版接力，目前已知，儘管行政院與財政部尚未正式拍板新青安2.0版的細部內容，但至少四方向已經定調，包括新版的利率水準至少會在2.3%以上，寬限期最長將從5年改為3年、借款年限與最高成數則維持現行的40年、最高8成不變，但會另外加入「80條款」，亦即，借款年紀加上借款年期不得超過80。

台積「秒填息」行情 新台幣匯價回穩終止連3貶

台股在台積電（2330）17日除息後上演「秒填息」行情，激勵市場信心，加權指數大漲近500點，帶動外資動向出現轉變，不僅終止連日賣超，外匯市場的買匯力道亦明顯降溫，使資金外流壓力暫時舒緩。

台灣金控今年前兩個月獲利破百億

台灣金控17日舉辦新春記者聯誼會，台灣金控暨台銀董事長凌忠嫄指出，台灣金2026年前兩月累計稅前盈餘84.35億元，稅後純益73.9億元，在國內14家金控中排名第八名，若加計政策因素影響，前2月的累計獲利已達100億元，尤其受惠於股市成交量量能大增，近期單日成交量經常破兆的助益，台銀證券預期第一季獲利可望提前達陣全年度目標。

臺銀黃金王子：金價5000美元以下進場安全 關鍵支撐區看這價位

金價近期在5,000美元（下同）附近盤整，素有「黃金王子」之稱的臺銀貴金屬部經理楊天立17日表示，金價目前表現非常正常且健康，現階段整理可能測試4,800-4,900，5,000元以下都是安全可考慮進場的區域，整體而言未來要看戰爭對全世界影響，但考慮到黃金本身已不只是避險，而有重新追求新的價值買盤進場，一般認為今年目標價還是在6,000到6,600元之間。

三商美邦人壽防詐持續升級 提供「保單指定聯絡人」服務

三商美邦人壽（2867）守護保戶資產安全成果再獲肯定，持續積極與各地警察機關建立防詐通報與聯防機制，多次成功攔阻保戶遭詐騙，避免辛苦累積的積蓄落入詐騙集團手中。今年初已雙雙獲得台中市政府警察局第四分局及台南市政府的肯定與表揚，台中市警察局及台南市政府特別感謝三商美邦人壽同仁主動關懷保戶資金用途，成功攔阻民眾遭假買賣及假投資，協助阻詐80萬餘元，並高度肯定三商美邦人壽主動善盡企業社會責任，成為警民聯手打擊詐騙的重要夥伴。

新壽董座魏寶生公布5大通路高層人事布局 發揮最強戰力

新光人壽17日舉辦「新光人壽穩萬利外幣投資連結型年金保險」上市記者會，董事長魏寶生亦公布今年高層人事新布局，於業務通路總處之下細分五大通路處，分別為業務、壽險顧問、銀保、保經代以及多元通路暨跨售處，發揮新壽最強戰力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。