新壽董座魏寶生公布5大通路高層人事布局 發揮最強戰力

新光人壽17日舉辦「新光人壽穩萬利外幣投資連結型年金保險」上市記者會，董事長魏寶生亦公布今年高層人事新布局，於業務通路總處之下細分五大通路處，分別為業務、壽險顧問、銀保、保經代以及多元通路暨跨售處，發揮新壽最強戰力。

魏寶生指出，新壽擁有龐大的業務部隊，人數眾多，其中，原先保德信的業務部隊（LA）將歸壽險顧問通路處，並在去年邀請資深副總經理黃大滄回鍋，由熟悉的保德信主管帶領7、800位業務同仁一起服務客戶，他們有不少高資產客戶是公司老闆等，因此未來除了壽險，也能透過與保經代合作推薦董監事責任險等產險業務。

魏寶生表示，為了提供保戶超越保險的高附加價值服務，日前特別舉辦「八方新氣 光之饗宴」貴賓專屬活動，邀請長期支持、高貢獻度的貴賓客戶及其壽險顧問共40位，與當代白瓷大師王俠軍深度對話，魏寶生也與黃大滄前往現場，直接與客戶面對面交流。

銀保通路處由資深副總經理周靜尹帶領，保經代通路處則由副總經理甘立帆負責，魏寶生指出，原先新光與台新加起來就是全台銀保通路第一，與新壽簽約的保經代則有90幾家，未來銀行或是保經代通路有需要什麼獨特商品，新壽也能幫忙設計。

至於新壽海外布局方面，魏寶生指出，越南保代目前主要客群為當地台商，銷售產品以產險為主，仍需努力擴大客源，希望今年能力拚損益兩平。另外，新壽於新加坡的SPV公司，希望能夠發揮更大作用，不只是海外發債，能夠在合法規的情況下去尋找更多的工具與投資機會。