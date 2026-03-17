新光人壽搶市！ESG 投資型保單再進化 助攻資產永續成長力

新光人壽於2024、2025年推出業界首檔ESG結構債商品「新光人壽穩萬利外幣投資連結型年金保險」，除業績叫好外，更發揮企業永續影響力，贊助植樹計畫，於印尼蘇門答臘亞齊地區種植近8,600棵樹木，並捐助國語日報社偏鄉學校讀報教育，提升弱勢孩童受教權，以十年樹木、百年樹人的精神，為ESG發展盡一份心力。

繼前兩期「穩萬利」系列商品獲市場熱烈迴響，全新一期「新光人壽穩萬利外幣投資連結型年金保險」將於18日正式上市。該商品延續永續投資趨勢，投資標的為法國外貿銀行（Natixis）發行之8年期澳幣綠色債券，並連結新加坡交易所計算和發布之「iEdge ESG焦點環太平洋永續發展目標25指數（價格回報指數）」選擇權。透過專款用於再生能源及綠建築等綠色資產，讓投資人在支持全球淨零轉型的同時，也能參與25家ESG環太平洋永續發展目標標竿企業的成長，為資產帶來長期穩健的永續成長力。

新光人壽表示，該商品募集資金將專款用於環境友善專案，範圍涵蓋：再生能源、綠建築、永續農業及清潔交通四大綠色資產，讓投資人的資金能實質支持全球淨零轉型。在選擇權連結標的部分，該指數篩選出25家對環境與社會具備正面影響力的領導企業，涵蓋13家美國、7家日本及5家台灣頂尖公司。在入選的5家台灣企業中，台新新光金控更是入選名單中唯一的金融產業代表，充分展現集團在永續經營上的國際實力，另外4家包含指標性企業台積電（2330）、台達電（2308）、日月光（3711）與長榮航空（2618）。

「穩萬利第3期」保單幣別為澳幣，適合有出國留學基金、退休海外生活費用之外幣需求者。保費繳別為躉繳，保單費用透明且簡單，繳交保險費時，僅收取保費費用，沒有額外的保單管理費、部分提領費用及解約費用等其他費用。

保戶投保「穩萬利第3期」，躉繳之保險費經新光人壽扣除保費費用後，即為淨投資本金，將投入滿期一次給付之結構型商品投資標的，保戶持有至投資標的運用期屆滿，且發行機構未發生違約情事之情形，或未發生不符合法規事件、稅務事件、不可抗力事件或相關處置機關在銀行復原及處理指令下採取相關行動，即可領回淨投資本金及固定配息，若選擇權連結之指數期末收盤價格優於期初收盤價格，還可享有額外紅利配息。年金給付期則可以根據自身財務規劃需求，選擇一次給付，或是保證期間10年、15年、20年等分期給付方式。

「穩萬利第3期」投資標的為連結綠色債券之境外結構型商品，其發行機構法國外貿銀行（Natixis）實力雄厚，隸屬於法國市占率第二大銀行集團——BPCE集團。該行自2008年起即深耕台灣市場，並於2017年正式設立台北分行，長期為台灣機構投資者提供客製化的企業與投資銀行解決方案，服務範疇涵蓋企業銀行產品、投資避險方案及資產負債最佳化等專業諮詢服務。

在財務穩健度方面，法國外貿銀行（Natixis）表現卓越，截至2025年1月，已獲得兩大國際信用評等機構，標準普爾（S&P Global）A+與穆迪（Moody's）A1的高評價，充分顯示其在國際金融市場中穩定的財務及信用狀況。憑藉BPCE集團的堅實後盾與豐富的多元化金融產品，法國外貿銀行（Natixis）將持續協助台灣客戶在永續發展與資產成長間取得平衡。

新光人壽落實母公司台新新光金控「認真永續 綠色生活」的永續推動主軸，積極關注國內外永續發展趨勢，發揮核心金融業務的ESG影響力。新光人壽將與法國外貿銀行（Natixis）共同贊助「台灣山海天使環境保育協會」，預計於新北貢寮啟動「珊瑚復育計畫」，珊瑚礁被稱為海裡的熱帶雨林，關乎全球四分之一海洋物種的覓食與棲息，新光人壽將永續影響力從陸地走向海洋，透過種下的每一株珊瑚，實踐企業守護環境的承諾。