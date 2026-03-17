2025年信用卡消費款爭議申訴破千件 羅俊瑋揭審查關鍵

金融詐騙爭議以信用卡盜刷為大宗。金融消費評議中心總經理羅俊瑋17日指出，據統計，2021年信用卡詐欺申訴案件僅99件、評議29件，截至2025年申訴案件為1,052件、評議案件近600件，若金融機構作業流程符合規範，原則上難以認定其需負補償責任。不過，他也認為，金融業除落實公平待客原則外，未來更應進一步思考如何保障消費者利益，協助其達成財務目標。

羅俊瑋表示，金融消費評議中心主要職能為解決金融消費爭議並推動消費教育。評議中心在審查案件時，主要檢視金融機構的風控措施是否完善，以及是否充分揭露與提醒消費者相關資訊。隨著主管機關指導及金融機構強化措施，目前多數機構在風控與資訊揭露上已較為完善，但在處理爭議案件時，除了需精準判斷，也需提升處理速度，並可依公平合理原則對消費者進行適度補償。

針對詐欺案件責任歸屬，羅俊瑋說明，若消費者因網路詐騙自行匯款，且金融機構作業流程符合相關法規與主管機關規定，原則上難以認定金融機構需負補償責任，多數案件會認為當事人的主張為「無理由」，因此是否符合程序規範，成為評議判斷的重要依據。

羅俊瑋說，評議中心近年也積極推動普惠金融與弱勢族群保護，特別針對高齡者、外籍配偶及偏鄉離島居民加強宣導。在案件審理上，若涉及高齡或弱勢族群，通常會納入公平合理原則，考量是否給予適度補償。

金融業除落實公平待客原則外，羅俊瑋從跳脫評議中心的角度觀察提出，公平待客應落實到金融機構的企業文化中，未來應更進一步思考如何保障消費者利益，協助其達成財務目標，這是未來可努力的方向。