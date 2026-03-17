一銀防詐有成！周朝崇：整合資源全方位阻詐

為強化防詐機制，第一銀行總經理周朝崇17日於經濟日報與第一金控舉辦的「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」上表示，一銀成立跨部門防詐小組，由副總經理主導整合資源，推動各項防詐措施，同時持續加強宣導，從責任防詐、科技防詐和精準阻詐等多管齊下，由於守護民眾財產的重要防線，行員需在短時間內判斷出民眾是否受騙，並協助阻攔，常面臨巨大壓力，為獎勵員工阻詐，一銀更透過獎金、考績加分等機制激勵員工。

周朝崇表示，一銀近年在防制詐騙方面已見成效，去年成功攔阻詐騙案件485件，金額達新台幣3.31億元，近三年累計攔阻金額為6.01億元，並獲警政單位發函表揚951次。具體阻詐做法包含：一、責任阻詐，由副總層級統籌全行資源落實措施，編制臨櫃關懷流程，並針對員工給予獎金和評核加分、由董事長親自表揚等舉措，對員工來說是相當大的激勵；二、跨單位合作，與刑事警察局合作；三、科技阻詐，針對高風險客群自動警示提醒；四、精準阻詐，加入鷹眼識詐聯盟，與同業交換詐騙樣態提升成效。

科技防詐方面，一銀運用AI和大數據演算法辨識，結合同業合作，提升詐騙樣態辨識能力；在信用卡交易風險控管上，亦透過即時分析交易地點與消費習慣，針對異常或高風險交易主動示警並即時通知持卡人。

此外，在普惠金融與數位服務方面，將投資金額降到最少100元，讓小資族也能參與；提供線上開戶服務，行動不便也能開戶；智能客服未來會增加日文、印尼文和越南文。

周朝崇也強調，臨櫃關懷是防詐的第一道防線，行員須在短時間內透過觀察客戶語氣、行為與表情判斷是否涉及詐騙，過程不易，且常面臨客戶不諒解甚至申訴的壓力。他舉例，有高齡客戶欲匯款60萬元給自稱可協助追回詐騙損失的假「律師」，經行員與警方介入後，又再到其他分行欲匯款，再經跨分行聯防臨櫃關懷避免受騙。透過第一線員工多觀察、多提醒，成功守住客戶資產，相關努力也值得肯定。