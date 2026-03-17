快訊

多頭再攻！台指期夜盤站回 34K 大關

金秀賢死活不認錯！金賽綸遺作上映 家屬驚傳「做出極端選擇」

台積電發布重訊 子公司TSMC Global購入近10億元公司債

聽新聞
0:00 / 0:00

一銀防詐有成！周朝崇：整合資源全方位阻詐

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
經濟日報與第一金控17日在台北舉辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」，以「普惠金融 打造無落差服務」為題舉行主題座談，第一銀行總經理周朝崇出席座談。記者林伯東／攝影
經濟日報與第一金控17日在台北舉辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」，以「普惠金融 打造無落差服務」為題舉行主題座談，第一銀行總經理周朝崇出席座談。記者林伯東／攝影

為強化防詐機制，第一銀行總經理周朝崇17日於經濟日報與第一金控舉辦的「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」上表示，一銀成立跨部門防詐小組，由副總經理主導整合資源，推動各項防詐措施，同時持續加強宣導，從責任防詐、科技防詐和精準阻詐等多管齊下，由於守護民眾財產的重要防線，行員需在短時間內判斷出民眾是否受騙，並協助阻攔，常面臨巨大壓力，為獎勵員工阻詐，一銀更透過獎金、考績加分等機制激勵員工。

周朝崇表示，一銀近年在防制詐騙方面已見成效，去年成功攔阻詐騙案件485件，金額達新台幣3.31億元，近三年累計攔阻金額為6.01億元，並獲警政單位發函表揚951次。具體阻詐做法包含：一、責任阻詐，由副總層級統籌全行資源落實措施，編制臨櫃關懷流程，並針對員工給予獎金和評核加分、由董事長親自表揚等舉措，對員工來說是相當大的激勵；二、跨單位合作，與刑事警察局合作；三、科技阻詐，針對高風險客群自動警示提醒；四、精準阻詐，加入鷹眼識詐聯盟，與同業交換詐騙樣態提升成效。

科技防詐方面，一銀運用AI和大數據演算法辨識，結合同業合作，提升詐騙樣態辨識能力；在信用卡交易風險控管上，亦透過即時分析交易地點與消費習慣，針對異常或高風險交易主動示警並即時通知持卡人。

此外，在普惠金融與數位服務方面，將投資金額降到最少100元，讓小資族也能參與；提供線上開戶服務，行動不便也能開戶；智能客服未來會增加日文、印尼文和越南文。

周朝崇也強調，臨櫃關懷是防詐的第一道防線，行員須在短時間內透過觀察客戶語氣、行為與表情判斷是否涉及詐騙，過程不易，且常面臨客戶不諒解甚至申訴的壓力。他舉例，有高齡客戶欲匯款60萬元給自稱可協助追回詐騙損失的假「律師」，經行員與警方介入後，又再到其他分行欲匯款，再經跨分行聯防臨櫃關懷避免受騙。透過第一線員工多觀察、多提醒，成功守住客戶資產，相關努力也值得肯定。

第一金控 一銀

延伸閱讀

打詐有成也不能辦慶功宴 童政彰：持續推動「GUARD」因應

臺灣金控新春報喜 前二月加計政策因素獲利達百億元

數發部：AI打詐三管齊下 結合法規、技術與產業協作

誠信金融論壇 產官學齊聚推動AI打詐與數位平權

相關新聞

新青安2.0四方向定調 利率水準至少2.3%以上

新青安即將在今年七月底落日，接下來將由新青安2.0版接力，目前已知，儘管行政院與財政部尚未正式拍板新青安2.0版的細部內容，但至少四方向已經定調，包括新版的利率水準至少會在2.3%以上，寬限期最長將從5年改為3年、借款年限與最高成數則維持現行的40年、最高8成不變，但會另外加入「80條款」，亦即，借款年紀加上借款年期不得超過80。

台積「秒填息」行情 新台幣匯價回穩終止連3貶

台股在台積電（2330）17日除息後上演「秒填息」行情，激勵市場信心，加權指數大漲近500點，帶動外資動向出現轉變，不僅終止連日賣超，外匯市場的買匯力道亦明顯降溫，使資金外流壓力暫時舒緩。

台灣金控今年前兩個月獲利破百億

台灣金控17日舉辦新春記者聯誼會，台灣金控暨台銀董事長凌忠嫄指出，台灣金2026年前兩月累計稅前盈餘84.35億元，稅後純益73.9億元，在國內14家金控中排名第八名，若加計政策因素影響，前2月的累計獲利已達100億元，尤其受惠於股市成交量量能大增，近期單日成交量經常破兆的助益，台銀證券預期第一季獲利可望提前達陣全年度目標。

臺銀黃金王子：金價5000美元以下進場安全 關鍵支撐區看這價位

金價近期在5,000美元（下同）附近盤整，素有「黃金王子」之稱的臺銀貴金屬部經理楊天立17日表示，金價目前表現非常正常且健康，現階段整理可能測試4,800-4,900，5,000元以下都是安全可考慮進場的區域，整體而言未來要看戰爭對全世界影響，但考慮到黃金本身已不只是避險，而有重新追求新的價值買盤進場，一般認為今年目標價還是在6,000到6,600元之間。

新光人壽搶市！ESG 投資型保單再進化 助攻資產永續成長力

新光人壽於2024、2025年推出業界首檔ESG結構債商品「新光人壽穩萬利外幣投資連結型年金保險」，除業績叫好外，更發揮企業永續影響力，贊助植樹計畫，於印尼蘇門答臘亞齊地區種植近8,600棵樹木，並捐助國語日報社偏鄉學校讀報教育，提升弱勢孩童受教權，以十年樹木、百年樹人的精神，為ESG發展盡一份心力。

2025年信用卡消費款爭議申訴破千件 羅俊瑋揭審查關鍵

金融詐騙爭議以信用卡盜刷為大宗。金融消費評議中心總經理羅俊瑋17日指出，據統計，2021年信用卡詐欺申訴案件僅99件、評議29件，截至2025年申訴案件為1,052件、評議案件近600件，若金融機構作業流程符合規範，原則上難以認定其需負補償責任。不過，他也認為，金融業除落實公平待客原則外，未來更應進一步思考如何保障消費者利益，協助其達成財務目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。