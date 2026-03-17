打詐有成也不能辦慶功宴 童政彰：持續推動「GUARD」因應

經濟日報與第一金控（2892）17日舉辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐x公平待客」，金管會銀行局局長童政彰指出，銀行員成為守護民眾財產的最後一道防線，過去三年透過臨櫃關懷措施，共成功攔阻3萬9,114件詐騙，守住近290億元資產，但「打詐是不能辦慶功宴的專案」，面對詐騙手法日益翻新，金管會推動「GUARD」，包含公司治理、跨部門協作、強化識詐、健全法規，以及差異化風險管理，並呼籲金融機構風控避免「一刀切」的去風險化作法。

童政彰說明，「GUARD」的G（Governance），強調由上而下建立起的防詐文化；U（Unity）是指跨部門及跨機構合作，除銀行內部整合資源外，也與檢警單位合作，建置可疑帳戶預警機制等；A（Awareness）著重在提升全民識詐能力，透過金融機構通路持續推動宣導，強化民眾的防詐「免疫力」；R（Regulation）則是透過法規完善防詐機制，包括修正詐防條例，建立疑似詐騙被害人的保障措施，透過法治架構達到目的；D（Differentiation），則強調差異化風險管理，警示帳戶風險導入機制中不能用去風險化的方式一刀切，不僅會損害民眾權益，也有損銀行的商譽。

面對AI技術快速發展，童政彰指出，「有圖有真相」已不再可靠，詐騙集團結合生成式AI，製造高度擬真的影像、聲音與文件，成為新一波詐騙破口。對此，金管會一方面促進同業交流，由銀行公會建立防詐委員會分享新型態詐騙手法；同質也強化與執法機關的合作，掌握最新犯罪樣態，並透過財金公司與聯徵中心建置跨機構科技分享平台，將最新的詐騙樣態分享給同業，提升整體防詐能力。

童政彰表示，民眾之所以願意在銀行辦理交易，關鍵在於對金融機構的高度信任，而防詐與公益雖不會直接反映在財務報表的獲利上，卻能持續累積「信任資本」。他強調，金融服務應具備包容性，不分族群、宗教或背景，皆應被平等對待，但實務上仍有部分族群被忽略。例如視障ATM的設置，過去多從保護的角度出發，集中於警察局旁或啟明學校旁，但真正的平權應是讓其如同一般民眾般便利使用，而非限制其使用，「透過輔助機制，前面有河就鋪橋，前面路不平就鋪平，這才是普惠金融」。

童政彰說，金融機構應重新檢視哪些族群在使用金融服務上仍存在不便，並從高齡者、弱勢族群、信用小白及偏鄉居民等需求出發進行設計。若金融機構能從重視弱勢、防詐及公平待客的角度出發，不僅有助降低舞弊風險，也能強化整體服務品質。童政彰認為，當普惠金融落實得宜，金融機構將持續累積社會信任，便會反映在長期經營績效上，這便是「金融大回饋」的思考邏輯，金管會今年也將持續推動金融大回饋，強化此正向循環。

童政彰呼籲，金融機構應給予第一線行員獎勵、提供身心相關輔導方案。金管會在法制設計也考量如何保護行員，若金融機構配合司法檢察機關執行相關管控，就不負賠償責任，另配合檢警調執法所需，詐防條例解除相關保密義務，以提升整體防詐能力。