國銀1月中小企業放款增額276億 創歷年同期第3高

新青安即將在今年七月底落日，接下來將由新青安2.0版接力，目前已知，儘管行政院與財政部尚未正式拍板新青安2.0版的細部內容，但至少四方向已經定調，包括新版的利率水準至少會在2.3%以上，寬限期最長將從5年改為3年、借款年限與最高成數則維持現行的40年、最高8成不變，但會另外加入「80條款」，亦即，借款年紀加上借款年期不得超過80。

2026-03-17 18:46