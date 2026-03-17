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國銀1月中小企業放款增額276億 創歷年同期第3高

中央社／ 台北17日電
金管會統計顯示，本國銀行1月底對中小企業放款餘額達新台幣10兆9160億元，月增276億元，增額創歷年同期第3高，僅次於2021年跟2022年。 圖／聯合報系資料照片
金管會統計顯示，本國銀行1月底對中小企業放款餘額達新台幣10兆9160億元，月增276億元，增額創歷年同期第3高，僅次於2021年跟2022年。 圖／聯合報系資料照片

金管會統計顯示，本國銀行1月底對中小企業放款餘額達新台幣10兆9160億元，月增276億元，增額創歷年同期第3高，僅次於2021年跟2022年。金管會指出，主要來自企業對產業景氣較為看好，包括購置不動產、動產融資與營運週轉金需求增加所致。

金管會今天公布本國銀行今年1月底辦理中小企業放款情形。截至115年1月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆9160億元，月增276億元。

金管會銀行局副局長王允中表示，1月增額276億元創歷年同期第3高，僅次於2021年1月增額309億元與2022年1月增額280億元。增加原因主要來自企業對產業景氣較為看好，包括購置不動產、動產融資與營運週轉金需求增加所致。

觀察今年1月跟去年12月底相比，國銀對中小企業放款增額前5大銀行，分別為台新銀增228.91億元、永豐銀增200.62億元、遠銀增83.31億元、北富銀增77.11億元與玉山銀增38.97億元。

至於整體對中小企業放款餘額前5大的銀行，全數皆為公股銀，依序為一銀1兆133億元、合庫銀8539億元、台企銀8199億元、華南銀7638億元與兆豐銀7425億元。

遠銀 景氣 國銀 中小企業

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