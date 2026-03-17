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玉山金宣布導入永續財務資訊專章 領先台灣金融業

中央社／ 台北17日電

玉山金控今天宣布，提前1年導入IFRS永續揭露準則，並發布2025年度永續相關財務資訊專章，領先台灣金融同業，落實永續治理並強化風險韌性。

金管會去年11月7日修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，要求上市上櫃公司自115會計年度起按實收資本額分3階段適用IFRS永續揭露準則，並於年報中以專章方式揭露永續相關財務資訊。

玉山金今天透過新聞稿表示，已於今年3月完成「玉山金控2025年度永續相關財務資訊專章」，並經董事會通過後正式發布，領先台灣金融業提前1年導入IFRS永續揭露準則。

玉山金永續長張綸宇表示，永續已成為企業長期競爭力的關鍵，本次發布永續相關財務資訊專章，不僅回應國內外法規趨勢，更落實永續治理、強化風險韌性與提升長期價值的重要里程碑。未來將持續精進永續與氣候資訊揭露品質，攜手利害關係人，共同打造具韌性與影響力的永續金融生態系，穩步朝亞洲永續金融標竿邁進。

玉山金說明，專章內容依循國際財務報導準則IFRSS1「永續相關財務資訊揭露一般規定」及IFRS S2「氣候相關揭露」進行編製，提升資訊透明度與氣候韌性布局。

玉山金表示，為加速回應金管會發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，2024年底成立跨部門專案小組，偕同跨子公司逾30個單位共同參與，強化永續活動的盤點、永續資訊的蒐集流程與財會單位的連結。

玉山金表示，專案小組完成永續與氣候相關風險與機會的鑑別，並盤點相關活動及衡量財務影響，過程中更同步強化相關流程與內部控制，此外也依循永續會計準則委員會（SASB）標準揭露金融業相關行業指標，以國際準則實現一致性與可比性的永續資訊揭露。

在策略與風險管理面向，玉山金表示，鑑別出資安與防詐、氣候變遷、科技與AI、普惠金融及綠色金融等重大永續風險與機會，針對個別風險與機會制定具體回應行動，並清楚揭露其對財務狀況、績效與現金流量的影響。

對於氣候變遷挑戰，玉山金表示，已通過科學基礎減量目標（SBT）審查，並提前於2024年達成2030年範疇一及範疇二溫室氣體減量42%的承諾，同時提出符合亞洲及台灣現況的「低碳轉型計畫」，以金融力量協助企業與產業邁向淨零轉型。

金管會 玉山金

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