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金管會核准了！高雄銀行第二季將進駐高雄資產管理專區

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄銀行是由高雄市政府主掌經營權的銀行，即將進駐高雄資產管理專區。圖／高雄銀行提供
高雄銀行是由高雄市政府主掌經營權的銀行，即將進駐高雄資產管理專區。圖／高雄銀行提供

高雄銀行去年8月取得金管會同意辦理財富管理2.0業務，並於今年1月開辦高資產財富管理業務。高雄銀行表示，金管會已於3月12日核准進駐高雄資產管理專區試辦業務，高銀將成為首家進駐資產管理專區的在地銀行，預計今年第二季開辦相關業務。

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，去年7月，金管會與高雄市政府合作設置「亞洲資產管理中心高雄專區」，這裡也是全台第一個示範專區，吸引國內各大銀行進駐，高雄銀行本月也獲得核准。

高雄銀行說明，專區試辦業務主要是鎖定高資產客戶，項目包含OBU（國際金融業務分行）、DBU（指定辦理外匯業務銀行）在內等多項試辦業務，如保單與保費融資及不受五成貸放成數限制之自益特定金錢信託受益權自行質借業務等，以提升高資產客戶的資產配置效率與整體服務深度，讓客戶也能享有多元的高資產財富管理體驗。

高銀強調，未來將結合對區域產業結構與高資產客群需求的高度掌握，充分發揮地緣與通路的核心優勢，扮演連結高資產客戶與國際金融市場的重要橋樑，提升服務層級並強化財富管理領域的競爭優勢，打造南臺灣資產管理新重鎮。

財富管理 金管會 資產配置

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