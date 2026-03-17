台灣金控今年前兩個月獲利破百億

台灣金控17日舉辦新春記者聯誼會，台灣金控暨台銀董事長凌忠嫄指出，台灣金2026年前兩月累計稅前盈餘84.35億元，稅後純益73.9億元，在國內14家金控中排名第八名，若加計政策因素影響，前2月的累計獲利已達100億元，尤其受惠於股市成交量量能大增，近期單日成交量經常破兆的助益，台銀證券預期第一季獲利可望提前達陣全年度目標。

對於台灣金控的獲利表現，凌忠嫄表示，不僅台灣銀行2025年稅前盈餘達327.23億元，加計政策因素影響已連續兩年突破400億元，台銀人壽去年初年度保費收入也暌違6年再度突破100億元。

凌忠嫄也指出，台灣金集團今年將以「韌性、數位、永續」為三大主軸，在穩健經營的核心原則下，持續鞏固資本與風險韌性，並加速導入數位與AI應用，以精進數位服務體驗，同時深化永續金融支持產業轉型與社會需求。在銀行業務方面，台銀將運用企業金融優勢，支持中小企業轉型升級，並整合外匯、聯貸及海外據點資源，因應企業跨境經營需求，拓展國際金融服務能量。

壽險業務方面，凌忠嫄也表示，台銀人壽在IFRS 17與TW-ICS新制正式上路後，光是這兩個月已經展現了非常好的獲利動能，未來將聚焦資產負債管理與強化財務韌性，穩步推動轉型。在證券業務方面，台銀證券將持續擴大普惠金融與數位服務，並結合集團資源拓展多元收益來源。