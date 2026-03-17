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台積「秒填息」行情 新台幣匯價回穩終止連3貶
台股在台積電（2330）17日除息後上演「秒填息」行情，激勵市場信心，加權指數大漲近500點，帶動外資動向出現轉變，不僅終止連日賣超，外匯市場的買匯力道亦明顯降溫，使資金外流壓力暫時舒緩。
新台幣兌美元匯價同步走強，終場收在31.885元，升值6.3分，不僅重返31.8元關卡，也結束連續三個交易日收盤走貶。市場成交量則降至21.86億美元，匯銀人士估算，當日外資實際匯出金額約僅9億美元，顯示資金撤出力道已有所收斂。
台積電2025年第3季現金股利17日除息，開盤跳空達1,875元，順利完成填息，上演「秒填息」戲碼。台積電2025年第3季每股現金股利6.00003573元，總金額新台幣1,555.95億元，預計4月9日發放。
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