台積「秒填息」行情 新台幣匯價回穩終止連3貶

黃金飆漲，很多人存了十年以上的黃金，甚至已經為下一代「變」出了買房的頭期款。台灣銀行貴金屬部經理楊天立今天分享一位客戶的成功經驗，這位客戶一家人，包括爸爸、爺爺在2011年起透過台銀所推出的定時定額黃金存摺「黃金撲滿」來為孩子作黃金的定時定額扣款，每月固定扣10萬等值台幣，時至今日，孩子20多歲了想買房，600萬的頭期款就是從黃金變現而來。

2026-03-17 18:25