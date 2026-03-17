新青安2.0四方向定調 利率水準至少2.3%以上

新青安即將在今年七月底落日，接下來將由新青安2.0版接力，目前已知，儘管行政院與財政部尚未正式拍板新青安2.0版的細部內容，但至少四方向已經定調，包括新版的利率水準至少會在2.3%以上，寬限期最長將從5年改為3年、借款年限與最高成數則維持現行的40年、最高8成不變，但會另外加入「80條款」，亦即，借款年紀加上借款年期不得超過80。

針對新青安的最新進度，包括中央銀行、財政部已經分頭調查八大行庫對於續辦新青安的看法，財政部直接發問卷，其中八大行庫一致認為應該取消利率的補貼，合理的利率水準至少要超過2.3%，另外貸款的年限加上年齡不得高於80歲，寬限期從五年減少到三年，最長的借款年限為30年，現在就看財政部以及行政院如何做最後的政策決定。

其中對合理的利率水準，在內政部與行庫一起進行利率補貼之下，目前前兩年為1.775%，若取消補貼，利率將回到2.25%，比起很多不適用新青安的「首購族房貸」（指雖然目前沒有房貸，但已經使用過新青安的，或是家中配偶有房的）現在利率都從2.5%起跳，很多民營銀行甚至2.7%以上。八大行庫一致認為，即使利率訂在2.3%，相較其他的首購房貸利率仍非常優惠，亦有行庫主張可直接拉到2.5%，但最後的利率水準如何，仍要由政院拍板定案。

而各行庫之所以主張要取消利率補貼，是因為先前的補貼，各行庫不僅犧牲了利息收入，還被罵「助長炒房」，吃力不討好，再加上現在民營銀行已大幅拉高利率水準，使各大行庫的利率相形之下更為優惠，實在不需要再作補貼。