美元回落 新台幣終結連3黑收31.885元

美元指數回落，加上台股反彈，帶動新台幣匯價擺脫連日頹勢，早盤一度升8.3分，午後微幅震盪，終場收在31.885元，升6.3分，終止匯價連3黑，台北及元太外匯市場總成交金額21.86億美元。

輝達（NVIDIA）GTC技術大會題材激勵，加上國際油價下跌，華爾街股市主要指數全部收高，台股今天開高走高，終場收在33836.57點，上漲494.06點，收復月線。三大法人合計買超台股95.94億元。其中外資買超4.57億元，終結連3賣。

美元漲勢暫歇，回落至100以下，非美貨幣得以暫時喘口氣，新台幣兌美元以31.90元開盤後，隨著台股上攻，匯價一路走升，最高升抵31.865元，即使午後數度翻黑，最終仍站穩31.8元價位。

外匯交易員表示，主要亞幣今天普遍升值，「央行沒有調節太多」，雖然外資今天對台股呈現小幅買超，但在匯市雙向操作，下午匯出力道大，使新台幣午後多次轉貶。至於出口商，可能擔憂後續新台幣急升，當匯價在31.9元附近，陸續進場拋匯。

展望新台幣後續走勢，外匯交易員指出，整體匯市偏震盪，本週是超級央行週，市場靜待美國聯準會（Fed）對通膨與就業的看法，「如果Fed比較擔心通膨問題，美元就會比較強」。他認為新台幣沒有太多反彈空間，不排除再次貶破32元整數大關。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.44%，主要亞幣同步反彈，韓元升值0.54%、新加坡幣升0.25%、新台幣升0.2%、人民幣升0.17%、日圓升0.04%。